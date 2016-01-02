Sürücüsüz otomobiller yolda



Federal Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt, Focus dergisine verdiği demeçte, Almanya'da otomatik pilotla çalışan otomobillerin 2020 yılından itibaren kullanılmaya başlanacağı tahmininde bulundu.

Sürücüsü olmayan ve merkezi bir sistem tarafından yönlendirilen otomobiller için alt yapı çalışmalarının devam ettiğini aktaran Dobrindt, "Beş yıl içinde yüksek otomatizme dayalı sistemleri seri üretime dahil edeceğiz. Böylece otomobillerimiz otobanlarda dijital olarak yönlendirilebilecek" dedi.

Ingolstadt'daki A9 numaralı otobanda oluşturulan deneme güzergahında en yüksek veri değişimi sağlayan 5G teknolojisine yakın seviyede yüksek erişimli mobil iletişim ağının faaliyete geçirildiğini aktaran Bakan söz konusu güzergahtaki araçların gelecekte gerçek zamanlı olarak merkezi sistemle yönlendirilmesinin mümkün olabileceğini belirtti.

Deneme güzergahının bu yıl Ingolstadt'ın diğer bölgelerine doğru genişletileceğini söyleyen Dobrindt, böylece otomobil üreticilerinin otomatik pilotlu araçları şehir içinde, gerçek trafik ortamında da test edebilmelerine olanak sağlanacağını dile getirdi.

Ancak otomobillerin otomatik pilotlarla trafiğe çıkabilmeleri için 1968'de Viyana'da imzalanan trafik sözleşmesinin güncellenmesi gerekecek. Viyana anlaşması gereğince otomobiller ancak sürücüleriyle trafiğe çıkabiliyor.