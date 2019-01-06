Emin YEŞİL-Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ\'de iddiaya göre birbirine yol vermemekte ısrarcı olan iki sürücü kaza yaptı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza geçen Pazartesi günü saat 20.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltında meydana geldi. İddiaya göre Cebeci Mahallesi\'ne yönüne seyir halindeki iki sürücü, birbirine yol vermedi. Sürücülerin inadı kazayla sonuçlandı. İki araç 26 Durağı\'nda bulunan üst geçidin direklerine çarparken, kazayı sürücüler hafif sıyrıklarla atlattı. İki aracın maddi zarar gördüğü kaza saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olaya şahit olan Onur Karakaya isimli esnaf , \"Birbirine yol vermeyen sürücüler yüzünden burada sürekli kazalar oluyor\" dedi.

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