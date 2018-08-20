Suruç'ta otomobil devrildi: 7 yaralı

SURUÇ(Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Suruç ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 44\'üncü kilometresinde meydana geldi. Mustafa Demirkol yönetimindeki 51 EP 063 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Demirkol ile otomobilde bulunan Adile, Zozan, Yunus Emre, Muhammet, Veysel ve Emir Enes Demirkol yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Suruç Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlanın iyi olduğu belirtildi.