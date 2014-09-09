Sürpriz finalin galibi Cilic



Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası olan ABD Açık'ın tek erkekler finalinde Hırvat Marin Cilic, Japon Kei Nishikori'yi 3-0 yenerek şampiyon oldu. Cilic 3 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu.

Her iki tenisçi kariyerinin ilk Grand Slam finaline çıktığı maçta Cilic rahat bir oyun çıkararak iki saat sonunda rakibine 6-3, 6-3, 6-3'lük setlerle üstünlük sağladı. 14 numaralı seribaşı tenisçi böylece kariyerinde ilk Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı. Cilic çeyrek final ve yarı final mücadelelerinde de rakiplerine set vermemişti.

‘Hayalim gerçek oldu'

New York'taki Arthur Ashe kortundaki karşılaşma sonrası düzenlenen kupa töreninde mutlu görünen Cilic “Hep bu hayalimin gerçekleşmesi için çalıştım ve sonunda gerçek oldu” diye konuştu. 26 yaşındaki tenisçi bu zaferiyle antrenörü ve vatandaşı Goran Ivaniseviç'i takip etmiş oldu. Ivaniseviç, 2001'deki Wimbledon zaferiyle bir Grand Slam turnuvasında şampiyonluk kazanan ilk Hırvat tenisçi olmuştu.

Bu yılki final otoriteler tarafından sürpriz olarak nitelendirilmişti. Zira 14 numaralı seribaşı Cilic yarı finalde şampiyonluk favorilerinden İsviçreli Roger Federer'i saf dışı bırakmıştı. 10 numaralı seribaşı Japon Nishikori de yarı finalde dünya 1 numarası Novak Djokovic'i eleyerek finalde Cilic'in rakibi olmuştu.

Böylelikle 10 yıllık bir aradan sonra ilk kez son yıllarda erkek tenisinin önde gelen isimlerinden olan ve Grand Slam şampiyonluklarına ambargo koyan Roger Federer, Novak Djokovic ve Rafael Nadal'ın olmadığı bir Grand Slam finali oynanmış oldu. Bu yüzden finaldeki seyirci sayısı da düşük oldu.

Japon tenisçinin final başarısı

ABD Açık'ın finalisti Nishikori final yolunda oldukça zorlanmış ve son iki turdaki maçı dörder saatten fazla sürmüştü. 24 yaşındaki raket final maçında Hırvat rakibinin enerjik oyununa dayanmakta zorlandı. Nishikori yine de bir Grand Slam turnuvasında final oynayan ilk Asyalı tenisçi olarak tarihe geçti.