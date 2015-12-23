Suriye'ye insani yardım kararı



Konseyin aralarında Rusya'nın da bulunduğu 15 üyesi, kararı New York'ta düzenlenen oturumda onayladı.

Alınan karar daha önceki yardım kararlarında olduğu gibi Şam yönetiminin onayını gerektirmiyor.

Geçen yıldan bu yana yardımlar, Türkiye, Ürdün ve Irak üzerinden Suriyeli isyancıların elinde bulunan bölgeler aracılığıyla ülkeye ulaştırılıyor.

Güvenlik Konseyi, karar metninde, şimdiye kadar alınan önlemlerin istenen başarıya götürmediği eleştirisinde de bulundu.

Konsey üyeleri, terör örgütü IŞİD, El Nusra Cephesi ve El Kaide'ye yakın olan grupların yardımların halka ulaştırılmasını bilinçli olarak engellediği suçlamasında bulundu. ABD'nin BM nezdindeki Daimi Temsilcisi Samantha Power ise Suriye rejiminin kendi halkına yardım edilmesi konusunda çok aceleci olmadığını kaydetti.

13,5 milyon kişinin yardıma ihtiyacı var

4,5 milyon insan ülkenin zor ulaşılan bölgelerinde yaşıyor. Toplamda 13,5 milyon kişinin yardıma ihtiyaç duyduğu bildiriliyor.

Suriye'de yaklaşık 6 yıldır iç savaş hakim. Terör örgütü IŞİD geçen yaz Suriye ve Irak'ın kuzeyinde geniş bölgeleri ele geçirdi. ABD öncülüğündeki ittifak IŞİD ile mücadele kapsamında ülkeye hava saldırıları düzenliyor. Eylül ayının sonundan bu yana Rusya da hava saldırıları düzenliyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre, Rus saldırılarında şu ana dek 2 bin 132 kişi hayatını kaybetti. Bunların 598'inin IŞİD militanı, 824'ünün ise El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi militanı olduğu, ölenler arasında 161'i çocuk 710 da sivil bulunduğu bildirildi.