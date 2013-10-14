Suriye'nin başkenti Şam'da çifte patlama

Suriye'nin başkenti Şam'da, Emevi Meydanı ve Genelkurmay Başkanlığı yakınlarında bomba yüklü iki araçla saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırıda 2 kişi ve 2 saldırgan hayatını kaybetti.

Suriye devlet televizyonu, biri başkent Şam'ın en işlek meydanlarından olan Emevi Meydanı'nda, diğeri Genelkurmay Başkanlığı binası yakınlarında, bomba yüklü iki araçla saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Ana yollar trafiğe kapatıldı

İlk belirlemelere göre saldırıda 2 güvenlik görevlisi ve saldırıyı düzenleyen araçtaki iki kişi hayatını kaybetti.

Patlama bölgelerinde büyük maddi hasarın meydana geldiğini aktaran televizyon, bölgedeki tüm ana yolların trafiğe kapatıldığını ve geniş güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti.

Saldırılar nedeniyle elektriklerin kesildiği ve bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracının sevk edildiği kaydedildi.