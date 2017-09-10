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Suriyeliler, Ceylanpınar’da PYD’yi protesto edecek

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, bir araya gelen Milli Devrim ve Muhalefet Güçleri Birliği Derneği üyesi Suriyeliler, 17 Eylül’de, Ceylanpınar’da terör örgütü PYD'yi protesto edeceklerini duyurdu

10 Eylül 2017 20:32

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, bir araya gelen Milli Devrim ve Muhalefet Güçleri Birliği Derneği üyesi Suriyeliler, 17 Eylül’de, Ceylanpınar’da terör örgütü PYD\'yi protesto edeceklerini duyurdu.
Haleplibahçe Mahallesi\'nde bulunan amfi tiyatroda toplanan ve kendilerine Milli Devrim ve Muhalefet Güçleri Birliği Derneği adını veren bir grup Suriyeli, basın açıklaması yaptı. Polisin önlem aldığı açıklamada Türkçe ve Arapça pankart hazırlayan Suriyeli\'ler adına konuşan Hişam El Mustafa, Suriye topraklarında haksızlığa uğrayanların sesi olmayı amaçladıklarını belirterek şöyle dedi:
\"Bugün işbirlikçi hain PYD terör örgütü Suriye’de evleri yıkıp yakarak, insanları göç etmeye zorlayıp, diğer terör örgütleriyle işbirliği yapmaktadır. Suriye’deki PYD terör örgütünün işgaline boyun eğmeyeceğiz. Bu nedenle 17 Eylül günü Ceylanpınar’da PYD\'yi protesto edeceğiz.\"

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