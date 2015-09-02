Suriyeli mülteci kadın: Sınırda bir askerin tecavüzüne uğradım

Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan Filistin asıllı 21 yaşındaki L.B. adlı Suriyeli genç kadın, TSK'ya mensup bir asker tarafından tecavüze uğradığını iddia etti. Tecavüzün Hatay'ın Yayladağ ilçesine bağlı Güveççi köyü yakınlarındaki sınır bölgesinde gerçekleştiğini öne süren genç kadının babası da askerler tarafından darp edildiğini söyledi. Yayladağ Cumhuriyet Başsavcılığı, L.B. ve babasının suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlattı.

Sputnik'ten Hikmet Durgun'un haberine göre, Suriye'nin Tartus iline bağlı Banyas ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Filistin asıllı Suriyeli L.B. adlı genç kadın, babası ve kardeşiyle birlikte ülkelerindeki savaş nedeniyle Almanya'ya akrabalarının yanına gitmek için sınırdan kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalıştı. Genç kadın, Hatay'ın Yayladağ ilçesine bağlı Güveççi köyü bölgesinin sınır noktasında bir askerin tecavüzüne maruz kaldığını iddia etti.

Tecavüze uğradığı iddia edilen genç kadın ile askerin işkencesine maruz kaldığı öne sürülen babası ve kardeşi olay günü Suriye'ye geri döndükten sonra, suç duyurusunda bulunmak amacıyla bir gün sonra tekrar Türkiye'ye geldi. L.B. ve babasının suç duyurusunda bulunması üzerine Yayladağ Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında L.B ve babası ise müşteki sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Soruşturma kapsamında savcılık Güveççi köy karakolundaki askerlerin ifadesine başvurdu ve Hatay Devlet Hastanesi'ne de yazı yazarak müştekilerle ilgili sağlık raporu istedi.

'Başka insanların başına gelmemesi için bana tecavüz eden askerin yargılanmasını istiyorum'

Sputnik'in ulaşmaya çalıştığı Yayladağı Kaymakamlığı, iddiayla ilgili açıklama yapamayacaklarını belirtirken, savcılık kaynakları da soruşturmanın devam ettiği, soruşturma sonuçlanana kadar herhangi bir bilgi veremeyeceklerini ifade etti.

L.B. ve ailesi hukuki süreç için Hatay'da bir akrabalarının evinde kalıyor. Sputnik'e güçlükle konuşan L.B., olay sonrası Suriye'ye gönderildiğini ve tekrar Türkiye'ye gelip Yayladağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Yaşadığı olay nedeniyle psikolojinin bozulduğunu ve evden hiç dışarı çıkmak istemediğini aktaran L.B, "Başka insanların başına gelmemesi için bana tecavüz eden askerin yargılanmasını istiyorum" dedi.

'Türkiye'ye giriş yaparken görevli bir asker bizi durdurdu...'

L.B. ve babası A. B'nin Yayladağı Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusunda şu ifadeler yer alıyor:

"Ben kardeşim Ö.B ve babam A.B. ile 22 Ağustos'ta saat 19:20 sularında ismini bilmediğim sınır hattı bölgesinden Suriye tarafından Türkiye'ye giriş yaparken görevli bir asker bizi durdurdu. Havanın karanlık olması nedeniyle kaçmaya başladık. Babam ve ben kazılmış olan hendeğin içerisine düştük. Kardeşim ise dışarda kaldı. Daha sonra öğrendiğim kadarıyla kardeşimi Suriye'ye göndermişler. Ben hendeğe düşünce bayılmışım. Kendime geldiğimde yanımda bizi durduran asker vardı. Benim kendime geldiğim yerin düştüğüm yer olup olmadığını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde asker beni kaldırdı. Daha sonra asker elimden tuttu ve benimle bir süre yürüdü. O esnada aramızda biraz konuşma geçti. Daha sonra beni yere fırlattı. Yere düştüğümde boynum acıdı. Ben sırtüstü yere yattım ve ellerimle askerin uzaklaşmasını istedim. Ancak asker benim şu an giymiş olduğum mavi kot pantolonumun fermuarını ve düğmelerini açtı ve siyah renkli külotumu çıkartıp bana tecavüz etti. Ben külotumu dün çıkardım ve temizledim ancak yıkamadım külotu delil için savcılığınıza vereceğim. Külotumu temizlediğim bezi olay yerinde attım."

'Rızam dahilinde cinsel yönden muayene olmak istiyorum'

Kendisine tecavüz eden askerle ilgili eşkâl bilgisi veren L.B. ifadesinde şunları da belirtti:

"Beni durduran asker omzuma geliyordu. Boyu yaklaşık 1.40- 1.50 arasındaydı ve kilolu biriydi. Asker geniş omuzlu birisiydi. Üzerinde yeşil askeri elbisesi vardı. Ayrıca uzun tüfeği vardı. Küçük tabancasının olup olmadığını bilmiyorum. Kendisi hafif sarışın birisiydi. Birkaç kelime Arapça da konuşuyordu. Ben ön tarafındaki isim soy isim yazılan yeri görmedim. Kolunda rütbe olup olmadığını bilmiyorum. Kendisinin gözlüğü yoktu. Burnu da biraz normalin üzerindeydi. Ben kendisinden su istedim kendisi Erhan diye birine sesleniyordu. Yanımıza gelen asker bana tecavüz eden başka birisidir. Yanımıza gelen asker bana tecavüz eden askerden daha zayıf ve uzun boyluydu. Daha sonra beni ayağa kaldırdı. Suriye'ye gidecek topluluğun yanına bıraktı. Ben bana tecavüz edilirken bağırmadım. Bana tecavüz eden asker kuledeki askerden su istedi. Biz suyu aldıktan sonra yürüdük tecavüz ondan sonra oldu. Rızam dahilinde cinsel yönden muayene olmak istiyorum ve doktor raporu almak istiyorum. Ben bu olay öncesinden bakireydim. Bana tecavüz eden askerlerden şikayetçiyim."

'Bana ve kızım bunları yapan şahısların cezalandırılmasını istiyorum'

Kızın babası A.B. ise savcılığa verdiği ifadesinde şunları söyledi:

"Ben Suriye'den mevcut savaş ortamından kaçmak için çocuklarımla Türkiye'ye geçmek istedim. Başka insanlarla Güveççi köyü bölgesinde sınır telini 2 metre geçtikten sonra geçişi kontrol eden bir asker aniden bağırarak yakamdan çekip darp etti. Kızımın yanımda olması nedeniyle onu bırakması için yalvardım. Çekişme esnasında bayıldığımı hissettim ve sınırda yer alan hendeğe kızımla birlikte düştük. O anda bir sesle irkildim ve işaretle kenara çekilmemi istedi. Sonra aynı asker hendeğe inip bana yumruk attı baygınlık geçirdim sersemledim. Elimin kızımın elinden ayrıldığını hatırlıyorum. Kendine gelmeye çalıştığımda yanımda kimse yoktu yürümeye başladım ve hendekten çıktım. Çıkınca Türk askerine ait zırhlı araçla karşılaştım. İlk gördüğüm askerden ayrı 3 asker vardı. Bu askerler beni yere yatırdı üstümü çıkartıp üst araması yaptılar. Daha sonra eşyalarımı almamı işaret ettiler ve daha sora beni vadiye (Suriye'ye) doğru tekmeleyerek yuvarladılar. Suriye tarafına geçtim sabaha karşı sat 02:30 civarı birinin bana seslendiğini duydum. Seslenen kişi bizi sınırdan geçirecek olan şahıstı. Beni kızımın ve oğlumun yanına getirdi. Orada kızım bana Türk askeri tarafından darp edilerek tecavüze uğradığını anlattı. Bana ve kızım bunları yapan şahısların cezalandırılmasını istiyorum."





Tamamını oku: http://tr.sputniknews.com/yasam/20150902/1017500798.html#ixzz3kaYTyvSa