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Dünya
Deutsche Welle

Suriyeli Kürtlerden IŞİD'e ültimatom

Demokratik Suriye Güçleri'nin Menbic kentinde IŞİD'e yönelik operasyonları sürüyor. DSG birliklerinin IŞİD'e kenti terk etmesi için 48 saat süre verdiği bildiriliyor.

21 Temmuz 2016 19:51


Suriyeli Kürtler ve Arap birliklerinden kurulu Demokratik Suriye Güçleri'nin Menbic kentindeki IŞİD'e karşı başlattığı operasyonlar sürüyor. ABD'nin destek verdiği operasyon kapsamında şiddetli çatışmalar yaşandığı bildiriliyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi perşembe günü Suriye Demokratik Güçleri'nin, IŞİD militanlarına, çatışmadan kenti terk etmeleri için ültimatom verdiğini duyurdu. DSG'nin IŞİD’e kenti tamamen boşaltması için 48 saat süre tanıdığı belirtildi.

Ültimatomun, kentte çatışmaların ortasında kalan sivillerin hayatını koruma amaçlı olduğu belirtildi. Son olarak devam eden çatışmalarda salı günü ABD’nin düzenlediği hava bombardımanında 11'i çocuk 56 sivilin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Suriye’nin kuzeyindeki Menbic kenti, Türkiye'den Suriye'ye önemli bir ikmal noktası olması itibariyle IŞİD örgütü için stratejik öneme sahip. ABD Komando Merkezi kentin örgüt için en önemli bölgeleri dâhil büyük bir bölümünün hâlihazırda Kürtlerin kontrolünde olduğunu duyurmuştu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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