Suriyeli isyancı lider öldürüldü



İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, 44 yaşındaki Ceyş'ül İslam lideri

Zehran Alluş'un Şam yakınındaki Doğu Guta'da düzenlenen hava saldırısında

öldürüldüğünü bildirdi.

Saldırıda Alluş'la birlikte örgütün önde gelen 5 yöneticisinin de can verdiği belirtildi.

Beşar Esad yönetimine bağlı güçler Doğu Guta'yı kontrol altına almak için bir süre

önce bir harekât başlatmıştı.

'Zehran Alluş Rus roketlerince vuruldu'

Sürgündeki muhaliflerin çatı örgütlerinden “Suriye Muhalefeti ve Devrimci Güçler

Ulusal Koalisyonu“, Zehran Alluş'un ölümünü doğruladı.

Suriye devlet televizyonunun konuyla ilgili haberinde ise “Alluş ve diğer muhaliflerin

Suriye ordusu ve Esad rejimiyle birlikte hareket eden Lübnan Hizbullah milislerine karşı

bir saldırı hazırlığı içinde oldukları” belirtildi.

Haberde, hava saldırısının Suriye mi yoksa Rusya savaş uçaklarınca düzenlendiği

ayrıntısına yer verilmedi. Reuters haber ajansı, muhaliflerin “Zehran Alluş Rus

roketlerince vurulduğu” iddiasına yer verdi.



Ceyş'ül İslam Suudiler tarafından destekleniyor

Şam merkezli Ceyş'ül İslam (İslam Ordusu), Suudi Arabistan tarafından desteklenen

muhalif gruplar arasında yer alıyor. Doğu Guta bölgesinde egemen olan grup, Suriye

hükümeti tarafından “terörist” olarak görülüyor.

Fransız Haber Ajansı (AFP), “saflarında sertlik yanlısı İslamcılar da barındıran

grubun son dönemde daha ılımlı bir pozisyon benimsediğini” bildirdi.

Suriye'de yaklaşık iki yıl cezaevinde kalan Alluş, 2011 Haziran ayında çıkarılan afla

tahliye edilmişti.