Suriyeli isyancı lider öldürüldü

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, 44 yaşındaki Ceyş'ül İslam lideri
Zehran Alluş'un Şam yakınındaki Doğu Guta'da düzenlenen hava saldırısında
öldürüldüğünü bildirdi.
Saldırıda Alluş'la birlikte örgütün önde gelen 5 yöneticisinin de can verdiği belirtildi.
Beşar Esad yönetimine bağlı güçler Doğu Guta'yı kontrol altına almak için bir süre
önce bir harekât başlatmıştı.
'Zehran Alluş Rus roketlerince vuruldu'
Sürgündeki muhaliflerin çatı örgütlerinden “Suriye Muhalefeti ve Devrimci Güçler
Ulusal Koalisyonu“, Zehran Alluş'un ölümünü doğruladı.
Suriye devlet televizyonunun konuyla ilgili haberinde ise “Alluş ve diğer muhaliflerin
Suriye ordusu ve Esad rejimiyle birlikte hareket eden Lübnan Hizbullah milislerine karşı
bir saldırı hazırlığı içinde oldukları” belirtildi.
Haberde, hava saldırısının Suriye mi yoksa Rusya savaş uçaklarınca düzenlendiği
ayrıntısına yer verilmedi. Reuters haber ajansı, muhaliflerin “Zehran Alluş Rus
roketlerince vurulduğu” iddiasına yer verdi.
Ceyş'ül İslam Suudiler tarafından destekleniyor
Şam merkezli Ceyş'ül İslam (İslam Ordusu), Suudi Arabistan tarafından desteklenen
muhalif gruplar arasında yer alıyor. Doğu Guta bölgesinde egemen olan grup, Suriye
hükümeti tarafından “terörist” olarak görülüyor.
Fransız Haber Ajansı (AFP), “saflarında sertlik yanlısı İslamcılar da barındıran
grubun son dönemde daha ılımlı bir pozisyon benimsediğini” bildirdi.
Suriye'de yaklaşık iki yıl cezaevinde kalan Alluş, 2011 Haziran ayında çıkarılan afla
tahliye edilmişti.