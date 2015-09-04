Suriyeli Aylan İsveçli bakanı da ağlattı

Cansız bedeni Bodrum'da kıyıya vuran Suriyeli Aylan Kurdi'nin fotoğraflarının yankısı giderek büyüyor. Birçok batılı politikacıdan açıklamalar gelirken, İsveç Dışişleri Bakanı televizyon programında gözyaşlarını tutamadı.

Yunanistan'a giderken Bodrum'da botlarının batması sonucu boğularak ölen küçük Aylan'ın fotoğrafı artık bir simge haline geldi.



Uluslararası toplumu derinden sarsan fotoğraf, sığınmacılar ve kaçaklar için yeterince adım atmamakla suçlanan batılı politikacıları da etkiledi.



İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, küçük Aylan'ın fotoğrafı hakkında yorum yaparken ağladı.



İsveç devlet televizyonunda yayınlanan haber programı 'Aktüel'e konuk olan Wallström, Bodrum'dan umuda yolculuk için çıktıkları yolculukta botlarının batması sonrası hayatını kaybeden küçük Aylan'ın cansız bedeninin fotoğrafı hakkında değerlendirmede bulunduğu sırada ağlamaya başlayarak, "konudan dolayı çok üzgün ve öfkeli" olduğunu söyledi.



"Bu resme bakınca etkilenmemek ve üzülmemek elde değil" diyen Wallström, Avrupa ülkelerine göç sorunu ile ilgili olarak "acil eylem" çağrısında bulundu.



Almanya ve İsveç'in en çok Suriyeli sığınmacıyı kabul eden ülkeler arasında olduğunu kaydeden Wallström, diğer Avrupa ülkelerini de inisiyatif alarak sığınmacılara kapılarını açmasını istedi. İsveçlilerin sığınmacıları bağrına basacağına emin olduğunu belirten Wallström, "hepimiz insanız" dedi.

'Şok olduk'

Dünyayı sarsan fotoğraflar, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki günlük basın toplantısının da en önemli gündem maddesi oldu. Bakanlık sözcüsü Toner, Avrupa'daki "çok üzücü ve yürek parçalayıcı fotoğraflardan şok olduklarını" kaydetti.

Bu tür göçmenlik sorunlarında hayatların korunması ve kurtarılmasına odaklanılması gerektiğini belirten Toner, AB'nin konuyla ilgili toplantı kararı almasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Başka bir soru üzerine, Suriye'deki krizin başlamasından bu yana 17 bin başvurudan sadece bin 500'ünü kabul ettiklerini ve bu yılın sonuna kadar buna 300 kişi daha eklemeyi planladıklarını kabul eden Toner, bu durumun, kişilerin ciddi arka plan taramalarının yapılması sürecinden kaynaklandığını anlattı.