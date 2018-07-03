Suriye'de yeni göç dalgası

Birlemiş Milletler, Suriye'nin güneydoğusunda ordunun operasyonları ile silahlı muhalif gruplarla yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle son iki hafta içinde 270 bin Suriyelinin yaşadığı yerlerden ayrıldığını açıkladı.

Suriye ordusu, iki hafta önce ülkenin bu bölgesinde yeni bir operasyon başlatmıştı.

Dera ve Kuneytra eyaletlerinin sakinlerinin büyük bir bölümü, çatışmalar nedeniyle Ürdün sınırına ya da İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne doğru gitti.

Ancak hem Ürdün hem de İsrail, Suriyeli göçmenleri sınırları içine kabul etmeyeceğini söylüyor.

Bu durum ise yeni bir insani kriz olasılığını ortaya çıkarmış durumda.

Suriye ordu güçleri operasyonlarını Rusya'nın hava desteğiyle gerçekleştiriyor.

Son iki hafta içinde, muhaliflerin elindeki en az 10 yerleşim biriminin Suriye yönetimini kabul ettiği belirtiliyor.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları İçin Gözlemevi, çatışmalardan en az 130 sivilin öldüğünü bildiriyor.

Dera ve Kuneytra, ABD ve Ürdün'ün arabuluculuğunda gerçekleştirilen gerilimi düşürme anlaşması nedeniyle görece sakindi.

Esad yönetimi, Nisan ayında Doğu Guta'da isyancıları yenmesi ardından, bu bölgede de tam anlamıyla kontrolü sağlamak için geçtiğimiz günlerde operasyon başlattı.

Birleşmiş Milletler yetkilileri, Suriye yönetiminin yoğun hava operasyonları ve top atışları ile sahadaki çatışmalar nedeniyle bu bölgede yaşayan halkın üçte birinden fazlasının yaşadığı yerlerden ayrıldığını belirtiyor.

Ürdün, ülkede hali hazırda kayıtlı 660 bin mülteci dışında Suriyeliyi kabul etme kapasitesinin bulunmadığını söylerken İsrail ise Suriyelilerin sınırlarını geçmesine izin vermeyeceğini açıkladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler yetkililerinin, Ürdün sınırındaki Suriyelilere yardım ulaştırmak için çalışmalarını sürdürdüğü aktarılıyor.

Bu arada Rusya, Suriye yönetimi adına silahlı muhalif gruplarla geniş çaplı müzakereler yürütüyor. Ancak bazı grup liderlerinin, güvenliklerinin sağlanması karşılığında silahlarını bırakma teklifinikabul etmediği belirtiliyor.