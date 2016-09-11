Suriye'de uzlaşma sonrası çatışma



Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ülke genelinde ateşkes ilanının ardından İdlib'te savaş uçaklarının bir pazar meydanını bombalaması sonucu en az 58 sivilin öldüğünü iddia etti.

Halep'te ise Suriye ordusunun muhaliflerin elindeki bölgelere saldırı düzenlediği kaydedildi.

Özgür Suriye Ordusu ile bağlantılı Nur el Din el Zinki Tugayı'nın sözcüsü “Çatışma Halep'in güneyindeki tüm cephelerde alevleniyor” dedi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, buradaki saldırılarda en az 30 kişi hayatını kaybetti.

ABD-Rusya anlaşması

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile Rus mevkîdaşı Sergey Lavrov İsviçre’nin Cenevre kentinde yaptıkları görüşmede, Suriye’de çatışmaların Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 12 Eylül pazartesi gününden itibaren durdurulması konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

Anlaşma uyarınca, Moskova'nın Suriye hükümetine ABD tarafından desteklenen muhaliflere yönelik askeri operasyonlardan vazgeçmesi için baskı yapması bekleniyor.

Bunun karşılığında ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye’de taraflar yedi gün boyunca ateşkese uydukları takdirde, Suriye’deki El-Nusra, IŞİD ve El Kaide gibi terör grupları ile mücadele için Rusya ile askerî alanda işbirliği yapacağını söylemişti.

Suriye hükümetinden gayri resmi onay

Suriye hükümeti, anlaşma konusunda resmi bir açıklama yapmadı. Bunun yerine Suriye devlet medyası hükümetin, özel kaynaklara atıfta bulunarak hükümetin anlaşmayı onaylamayı önerdiğini bildirdiğini duyurdu.

Suudi destekli Yüksek Müzakere Komitesi'nden Basma Kodmani ise anlaşmanın uygulanmasını garanti edecek mekanizmalar olması gerektiğini söyledi.