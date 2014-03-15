Suriye’de üç yılda 140 bin ölü



BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, New York'ta BM ve Arap Birliği’nin Suriye özel temsilcisi El Ahdar El İbrahimi ile yaptığı görüşme sonrası, siyasi sürecin bir krizde bulunduğunu söyledi. Suriye'deki son durum hakkında bilgi alan Ban, “İki görüşme turu sonrasında da iki taraf uzlaşıya hazır olduğuna ya da Suriye halkının acılarının gerçekten farkında olduğuna dair bir işaret göstermedi” dedi.

Ban, görüşmelerin sponsoru olarak ABD ve Rusya'nın sürecin canlanması için açık adımlar atması gerektiğini kaydetti.

Suriye hükümeti ve muhalefet temsilcileri arasında şubat ayı ortasında Cenevre'de düzenlenen ikinci konferans da uzlaşı sağlanamadan sona ermişti. Hükümet terörle mücadeleden bahsederken, muhalefet bir geçiş hükümetinin kurulmasından söz ediyordu. Üçüncü tur görüşmeler için bir tarih belirlenmedi.

Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'a yönelik protestoların başladığı 15 Mart 2011'den bu yana tam üç yıl geçti. Protestolar neticesinde ortaya çıkan iç savaş 140 binden fazla insanın ölümüne yol açtı. 9 milyon sivil evini terk etmek zorunda kaldı. Suriye'deki iç savaşın şu anda dünyanın en büyük mülteci dramına yol açtığı ifade ediliyor.