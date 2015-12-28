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Dünya
Deutsche Welle

Suriye'de tahliye planı devrede

Suriye'de Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda varılan bir plan uyarınca isyancılar ile Şiilerin tahliyelerine başlandı.

28 Aralık 2015 13:45


Reuters haber ajansı, kuşatma altında bulunan isyancıların elindeki Zabadani kentine otobüsler ve ambülansların giriş yaptığını haber verdi.

Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda varılan anlaşma uyarınca Zabadani'den tahliye edilen isyancıların Lübnan'a girişine izin verilecek. İsyancılar Beyrut Havaalanı'ndan binecekleri uçaklarla Türkiye'ye doğru yollarına devam edecek. İsyancılar aylardır Zabadani'de kuşatma altında bulunuyordu.

Bunun karşılığında ise isyancıların kontrolündeki İdlib vilayetinde kuşatma altında kalan Şii köylerinde yaşayanların karayoluyla Türkiye'ye doğru hareket edeceği belirtildi. Bu yolla 350 kadar ailenin önce Türkiye'ye, buradan da havayoluyla Beyrut'a nakilleri sağlanacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Suriye Birleşmiş MilletlerZabadaniMilletlerLübnanBeyrut HavaalanıTürkiyeBeyrutDeutsche Welle Türkçe DW/rtr/NH/BÖ

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