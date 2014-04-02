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Dünya
Deutsche Welle

Suriye'de ölümler sürüyor

Kırım krizi nedeniyle son dönemde uluslararası areneda çok fazla yer tutmayan Suriye'de sivil ölümler devam ediyor. Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü ülkedeki korkunç bilançoya dikkat çekiyor.

02 Nisan 2014 00:27


Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, Suriye'de üç yıl önce patlak veren iç savaşta şimdiye kadar 150 binin üzerinde sivilin yaşamını yitirdiğini ve ölümlerin devam ettiğine dikkat çekti.

Suriye'deki muhaliflere yakınlığıyla bilinen örgüt salı günü yaptığı açıklamada, iç savaşta bugüne kadar 150 bin 344 kişinin hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğini açıkladı. Bunun yarısından fazlasını sivillerin oluşturduğuna dikkat çekilirken, ölenlerin 35 bin 601'inin polis ve asker, 22 bin kişinin ise Esad rejimine bağlı korucular olduğu belirtildi.

Örgüt, hayatını kaybeden İslamcı gruplara bağlı kişilerin sayısının ise 11 bin 220 olduğunu açıkladı. Suriye’de muhalif gruplara yakınlığıyla tanınan örgüt, Suriye'de geniş bir ağ üzerinden bilgi topluyor ve Esad rejimine bağlı kişilere yönelik insan hakları ihlallerini de araştırıyor. Bu nedenle de muhalifler tarafından sık sık eleştirilere maruz kalıyor.

Diyalog şansı düşük

Suriye Ulusal Koalisyonu'ndan bir yetkili salı günü yaptığı açıklamada, muhalefetin Esad rejimiyle ancak Rusya'nın tutumunu değiştirmesi durumunda görüşmelere açık olabileceğini kaydetti. Yetkili bu durumun, BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi El Ahdar El İbrahimi'nin, 10 Nisan'da Cenevre'de Rusya ve ABD hükümet temsilcileriyle yapacağı görüşmede dikkate alması gerektiğini belirtti. Suriyeli muhalifler, ocak ve şubat aylarında Cenevre'de Esad rejimi temsilcileri ile barış görüşmeleri yürütmüş ancak çabalar sonuçsuz kalmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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