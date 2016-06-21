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Dünya
Deutsche Welle

Suriye'de IŞİD'den karşı taarruz

IŞİD'in Suriye'de Esad güçleri ve Amerikan destekli Suriye Demokratik Güçleri'ne karşı taarruz başlattığı bildirildi.

21 Haziran 2016 15:14


Suriye'de IŞİD'in Rakka'da Esad güçlerine, Minbic ve Tabka'da da ABD destekli kara birliklerine karşı taarruz başlattığı bildirildi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suriyeli Kürt birlikleri ve Arap güçlerinden kurulu Suriye Demokratik Güçleri'nin, Minbic'de en az 28 kayıp verdiğini bildirdi.

Devam eden çatışmalarda IŞİD’in bölgedeki üç köyü geri aldığı bildirilirken, Suriye Demokratik Güçleri'nin sözcüsü Şarvan Derviş, IŞİD'in karşı saldırısının bertaraf edildiğini ve SDG güçlerinin kentin etrafını tuttuğunu açıkladı. Sözcü Derviş, tüm kentte bubi tuzakları yerleştirildiğini ancak 20 günün sonunda kente hücum edebildiklerini ve en az 2 bin insanın kentten kaçmasını sağladıklarını açıkladı.

Suriye'nin güneyinde de IŞİD ile Esad birlikleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Örgütün, Rus hava kuvvetleri tarafından desteklenen ve Rakka'ya 10 kilometre kadar yaklaşan hükümet güçlerini geri püskürttüğü bildiriliyor.

Tabka, IŞİD'in ülkedeki kalesi olarak kabul edilen Rakka yolu üzerinde bulunduğu için stratejik bir öneme sahip kentler arasında yer alıyor. Hükümet güçlerini izleyen Suriyeli bir gazeteci Reuters haber ajansına verdiği demeçte, IŞİD'in kısa süre önce hâkimiyetini kaybettiği bazı bölgeleri yeniden ele geçirdiğini ve Rakka’dan Tabka'ya en az 300 militan gönderdiğini bildirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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