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Deutsche Welle

Suriye'de ateşkeste uzlaşıldı

Türkiye, Rusya ve Şam rejimi, Suriye'de rejim ve muhalif güçlerin ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıkladı. Ateşkesin gece yarısı yürürlüğe gireceği belirtildi.

29 Aralık 2016 18:38

Suriye ordusu yaptığı yazılı açıklamada ateşkes sağlandığını duyurdu. Resmi haber ajansı Sana'nın haberinde ateşkesin aralarında IŞİD ve El Nusra cephesi (Fetih El Şam) militanlarının bulunduğu cihatçı milisleri kapsamadığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ateşkesle ilgili açıklama yaptı. Putin açıklamasında böylesine bir uzlaşma için koşulların sağlandığını belirtti. Putin hem Suriye'deki muhalif grupların hem de Suriye rejiminin ateşkesin de aralarında bulunduğu bir dizi belgeye imza attığını belirterek ülkesinin Suriye'deki Rus askerlerinin sayısının azaltılması konusunda da güvence verdiğini söyledi.

Türk Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'de ateşkesin ülke genelinde 30 Aralık'ta gece yarısından itibaren yürürlüğe girmesi konusunda mutabakata varıldığı belirtildi. Yazılı açıklamada Suriye sorununun kapsamlı siyasi çözümü yolunda rejim ve muhalefet arasında görüşmelerin başlatılması, şiddete son verilmesi ve insani yardımların yapılabilmesi amacıyla uzun zamandır yoğun bir çalışma yürütüldüğü dile getirildi. BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen grupların bu mutabakatın dışında olduğu belirtilen açıklamada, düzenlemeye Türkiye ve Rusya'nın garantör sıfatıyla destek verdiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafların, düzenlemeyle hava saldırıları dahil silahlı saldırıları durdurmayı, kontrolleri altındaki bölgeleri birbirleri aleyhine genişletmemeyi taahhüt ettiğini belirterek şu görüşlere yer verdi:

"Bu ateşkese tüm tarafların riayet etmesi önem taşımaktadır. Türkiye ve Rusya çatışmasızlık durumuna güçlü destek vermekte olup , bunun takibini de birlikte yapacaklardır. Sahadaki gruplar üzerinde nüfuzu olan ülkelerin de ateşkesin idamesi yolunda gerekli desteği sağlaması kuşkusuz büyük önem taşımaktadır. Ülkemiz, birkaç gün önce Halep'ten insani amaçlı tahliyelerin tamamlanmasında ve yarından itibaren de Suriye genelinde ateşkesin devreye girmesinin sağlanmasında belirleyici rol oynamıştır. Türkiye, çatışmasızlık durumuna tam olarak riayet edilmek suretiyle, Suriye'de Cenevre Bildirisi ve 2254 sayılı BMGK kararı temelinde gerçek bir siyasi geçişin sağlanabilmesi amacıyla, kısa süre içinde Astana’da rejim ve muhalefetin garantör ülkelerin nezaretinde bir araya gelerek BM gözetimindeki siyasi süreci yeniden canlandırma yolunda kayda değer adımlar atmaları ümidiyle, bu kapsamdaki çabalarını ara vermeden sürdürecektir."

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/AP, HT/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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