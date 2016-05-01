Suriye'de ateşkes çağrısı



ABD Dışişleri Bakanı John Kerry Suriye'de süresiz ateşkese geri dönülmesi için çabalarını artıracaklarını vurguladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'nden Cumartesi günü yapılan açıklamada, Suriye genelinde ateşkesin yeniden sağlanması ve Halep'teki çatışmaların sona ermesinin 'birinci öncelik' olarak görüldüğü vurgulandı. Şubat ayı sonunda varılan ateşkes son günlerde yeniden alevlenen çatışmalarla delinmişti. Gerilim özellikle Halep'te artan hava saldırılarıyla iyice tırmandı.

Sözcü, Dışişleri Bakanı Kerry'nin Cuma ve Cumartesi günleri BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile muhalif gruplardan Yüksek Müzakere Konseyi Başkanı Riyad Hicab ile telefonla görüştüğünü söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ancak geçtiğimiz haftadan itibaren her gün Suriye hava kuvvetlerince bombalanan Halep'te ateşkesle ilgili bir karar alınamadığını belirtti. Hava bombardımanı ve karşı saldırılar nedeniyle geçtiğimiz haftadan bu yana bölgede en az 250 sivilin öldüğü belirtiliyor. Özellikle hastanelere düzenlenen saldırılar büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Bakan Kerry'nin Sözcüsü, son gelişmeleri oldukça endişe verici bulduklarını vurgulayarak bunun 'ateşkese doğrudan müdahale' anlamına geldiğini söyledi.

Suriye görüşmeleri hızlandı

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry bugün Cenevre'de konuyla ilgili temaslarda bulunuyor. Kerry, BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura'nın yanı sıra Suudi Arabistan ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla Suriye'deki son durumu değerlendiriyor.

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier de çarşamba günü BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile eski Suriye başbakanlarından Riyad Hicab'ı Berlin'e davet etti.