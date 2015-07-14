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Dünya
Deutsche Welle

Suriye'de 2 IŞİD lideri öldürüldü

Suriye'de düzenlenen hava saldırılarında terör örgütünün iki lideri can verdi. ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon, hava saldırılarıyla Anbar'da IŞİD'e karşı harekete geçen Irak Ordusu'na da destek verdi.

14 Temmuz 2015 12:50

Londra merkezli ve muhalefete yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden verilen
bilgiye göre "vali" sıfatıyla görev yapan iki üst düzey IŞİD yetkilisi hava saldırılarında
öldürüldü.

Hava saldırılarının ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon tarafından düzenlediği
tahmin ediliyor. Irak ve Suriye'de geniş kesimleri kontrol altına alan IŞİD, "hilafet
devleti" kurduğunu ilan etmişti.

IŞİD, Irak'ta iki yerleşim yerinden çıkarıldı

Öte yandan ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon, hava saldırılarıyla Irak
Ordusu'nun dün başlattığı Anbar operasyonuna destek verdi. Ramadi yakınlarında 24
saat içinde 30'a yakın hava saldırısının düzenlendiği bildirildi.

Saldırılarda IŞİD'e ait birçok aracın tahrip edildiği, terör örgütü mensuplarının
Ramadi'nin doğusunda yer alan Elbu Şucşel ve Şiha isimli yerleşim yerlerinden
çıkarıldığı bildirildi.

Anbar operasyonuna 10 bin kişi katılıyor

Sünnilerin çoğunlukta olduğu Anbar eyaleti IŞİD'in güçlü olduğu bölgelerin başında
geliyor. Bağdat'ın batısında yer alan Anbar, Irak'ın en büyük eyaleti durumunda. Terör
örgütü geçtiğimiz mayıs Ramadi'yi ele geçirmişti. Eyaletin ikinci büyük şehri Felluce de
IŞİD'in kontrolü altında bulunuyor.

Irak Ordusu'nun Şii milisler ve Sünni aşiretlerin desteğinde başlattığı operasyona 10
bin kişilik bir gücün katıldığı açıklanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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