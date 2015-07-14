Suriye'de 2 IŞİD lideri öldürüldü

Londra merkezli ve muhalefete yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden verilen

bilgiye göre "vali" sıfatıyla görev yapan iki üst düzey IŞİD yetkilisi hava saldırılarında

öldürüldü.

Hava saldırılarının ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon tarafından düzenlediği

tahmin ediliyor. Irak ve Suriye'de geniş kesimleri kontrol altına alan IŞİD, "hilafet

devleti" kurduğunu ilan etmişti.

IŞİD, Irak'ta iki yerleşim yerinden çıkarıldı

Öte yandan ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon, hava saldırılarıyla Irak

Ordusu'nun dün başlattığı Anbar operasyonuna destek verdi. Ramadi yakınlarında 24

saat içinde 30'a yakın hava saldırısının düzenlendiği bildirildi.

Saldırılarda IŞİD'e ait birçok aracın tahrip edildiği, terör örgütü mensuplarının

Ramadi'nin doğusunda yer alan Elbu Şucşel ve Şiha isimli yerleşim yerlerinden

çıkarıldığı bildirildi.

Anbar operasyonuna 10 bin kişi katılıyor

Sünnilerin çoğunlukta olduğu Anbar eyaleti IŞİD'in güçlü olduğu bölgelerin başında

geliyor. Bağdat'ın batısında yer alan Anbar, Irak'ın en büyük eyaleti durumunda. Terör

örgütü geçtiğimiz mayıs Ramadi'yi ele geçirmişti. Eyaletin ikinci büyük şehri Felluce de

IŞİD'in kontrolü altında bulunuyor.

Irak Ordusu'nun Şii milisler ve Sünni aşiretlerin desteğinde başlattığı operasyona 10

bin kişilik bir gücün katıldığı açıklanmıştı.