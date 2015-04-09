Suriye Yermuk'a operasyon düzenleyecek



Şam yakınlarındaki Yermuk’u görenler, mülteci kampının bir cehenneme dönüştüğünü anlatıyor. Köşe başlarında keskin nişancılar nöbet tutarken, patlayan el bombalarının ardı arkası kesilmiyor. Suriye hükümet kuvvetleri ve IŞİD arasındaki çatışmaların faturasını, kamptaki Filistinliler ödüyor. Filistinli militanların IŞİD birliklerine karşı kampı savunmaya çalıştığını bildiren Filistin Özerk Yönetimi Başkanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Mahmud Abbas, "Şam’da yaşayan Filistin Kurtuluş Örgütü üyeleri, bu trajediyi en az zararla çözmeye çalışıyorlar.” diyor.

“Faturasını biz ödüyoruz”

Filistin kaynaklarına göre, kampın yüzölçümünün yüzde 60’ı ve kamp nüfusunun yüzde 95’i IŞİD’in kontrolü altında. Suriye’de iç savaşın başlamasından önce, geçmişte İsrail’i terk etmek zorunda kalmış olan 150 bine yakın Filistinli Yermuk'ta yaşıyordu. Günümüzde ise, Şam’a otomobille on dakikalık mesafede bulunan kampta yaklaşık 18 bin kişi kalmış. Kamptaki mültecilerin acilen gıda maddelerine ve tıbbi yardıma ihtiyacı var. Abbas, Şam’ın güneyindeki bu mülteci kampının geçmişte de çok acılar çektiğini ve bugün de savaşın ve saldırıların altında ezildiğine dikkat çekiyor ve ekliyor: “Kamp, her cepheden militanların saldırılarına maruz kalıyor ve faturasını biz ödüyoruz."

Ramallah'tan Şam'a heyet

Yermuk’ta bulunan farklı Filistin grupları, kampa giren IŞİD birliklerine karşı kendilerini savunmaya çalışıyor. Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Abbas da, Yermuk’taki Filistinlilerin içinde bulunduğu krize çözüm bulabilmek amacıyla Şam’a bir heyet gönderdi. Filistin Radyosu'nun haberine göre, heyetin Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad ile biraraya geldiği bildiriliyor. Filistin Kurtuluş Örgütü üst düzey yetkililerinin Şam’da Suriye hükümet temsilcileriyle yaptığı görüşmeden Yermuk'a askeri operasyon mesajı çıktı. Suriye Ulusal Uzlaşı Bakanı Ali Haydar, operasyonun hedefinin teröristleri kamptan çıkartmak olduğunu söyledi. Ramallah'tan gelen heyetin başında bulunan Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi Üyesi Ahmet Mecdalani ise, Filistinli silahlı gruplar ile Suriye ordusunun ortak bir komando merkezi oluşturacağını açıkladı. Bu arada Uluslararası Kızılhaç Örgütü de, kamp için acil yardım çağrısında bulundu.

Hamas için kapı kapalı

Filistin basınında yer alan haberlere göre, IŞİD teröristleri Yermuk’ta bugüne kadar 26 Filistinliyi öldürdü, en az 75 Filistinlinin de kaçırıldığı bildiriliyor. IŞİD’in ayrıca radikal İslamcı Hamas örgütünden bir militanın da başını kestiği belirtiliyor. İsrail Radyosu’nun komşu Arap ülkeler muhabiri Eran Singer özellikle Hamas örgütünün Suriye’de zor bir durumda olduğuna dikkat çekiyor. Singer, “Hamas için çok sorunlu bir durum, zira örgüt Şam rejiminin kapısını çalıp yardım isteyebilecek konumda değil. Neden? Ülkede iç savaş çıktığında Esad’a ilk sırtını dönen Hamas olmuştu. Şimdi ise Yermuk mülteci kampındaki kardeşlerine yardım etsin diye Esad’dan merhamet diliyorlar.” diyor.

Esad yönetimiyle görüşmeye Hamas değil, Filistin Kurtuluş Örgütü yetkililerinin gitmesi de bunu doğrular nitelikte. Yermuk'taki durumun neredeyse tamamen ümitsiz olması nedeniyle Suriye Devlet Başkanı Esad Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Abbas'ın yardım çağrılarını yanıtsız bırakmadı. Ancak radikal İslamcı Hamas için bu yol artık kapalı görünüyor.