Suriye toplantısından sonuç çıkmadı



New York'ta Suriye ile ilgili düzenlenen uluslararası kriz toplantısından sonuç çıkmamasının ardından ateşkes umutları söndü. BM Genel Kurul toplantılarının yapıldığı New York'ta bir araya gelen Suriye Destek Grubu görüşmelerinde görüş ayrılıkları aşılamadı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, toplantı sonucunu "Şu an soru, hala ilerleme kaydetmek için gerçek bir şansın bulunup bulunmadığı. Şimdiye kadar olduğu gibi devam edemeyiz" şeklinde değerlendirirken, Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ateşkesle ilgili nihai bir anlaşmaya varılamadığını, ancak çabaların süreceğini söyledi.

BM'nin Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura da görüşmeleri 'zorlu', 'acı verici' ve 'hayalkırıklığı yaratıcı' diye nitelendirerek, ancak görüşmelere devam edileceğini kaydetti.

New York'taki görüşmelere paralel olarak Suriye ordusu Halep'in doğusunu isyancılardan geri almak için taarruz başlattı. Perşembe akşamı yapılan açıklamada bölge sakinlerinden, 'terör gruplarından uzak durmaları' istendi.

Rusya ile gerginlik

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Suriye'de yol kat edilememesinden Rusya'yı sorumlu tutarak, barış sürecinin sadece hava kuvvetlerine sahip çatışma taraftarlarının bu kuvvetlerini kullanmamaları durumunda yeniden inanılırlık kazanacağını belirterek, "Sadece bir ya da iki gün için değil, mümkün olduğunca uzun bir süre" diye konuştu. Rusya ve Suriye bu talebi reddediyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault da Rusya'nın toplantıda, Suriye'deki hava saldırılarını durdurması yönündeki taleplere tatmin edici bir yanıt vermediğini belirtti.

Uçuşa yasak bölge

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, kendisi ve Amerikan mevkidaşı Kerry tarafından toplantıda gündeme getirilen, Suriye'de geçici uçuş yasağı uygulanması önerisine geniş destek geldiğini, ancak aralarında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da bulunduğu toplantıya katılan bazı bakanların konuyu önce devlet başkanlarıyla görüşmesi gerektiğini kaydetti.