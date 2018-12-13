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SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkiyat sürdürülürken, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden askeri konvoy geçti

13 Aralık 2018 18:23

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkiyat sürdürülürken, Hatay\'ın Kırıkhan ilçesinden askeri konvoy geçti.Türkiye\'deki çeşitli bölgelerden gönderilen zırhlı araçlar ile komando birlikleri ve JÖH birlikleri Hatay\'a geldi. Hassa ilçesinden güvenlik önlemleri altında geçen konvoy, Suriye sınırındaki birliklere doğru hareket etti. Suriye sınırındaki birliklere sevk edilen araçların, takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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- Çok sayıda askeri aracın İskerderun\'dan Reyhanlı istikametine giderken görüntüsü

SÜRE:  02\'22\" BOYUT: 267 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/HATAY,(DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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