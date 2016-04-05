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Dünya
Deutsche Welle

Suriye savaş uçağı düşürüldü

Suriye ordusuna ait bir savaş uçağının Halep yakınlarında düşürüldüğü bildirildi. Pilotun El Nusra Cephesi'nin elinde olduğu belirtiliyor.

05 Nisan 2016 19:04

Suriye ordusuna ait bir savaş uçağının Halep kenti yakınlarında karadan atılan bir
füze
ile vurulduğu bildirildi. Suriye devlet televizyonu kaynaklı habere göre, pilot paraşütle
atlayarak kurtuldu.
Muhalifler, pilotun El Kaide’ye bağlı El Nusra Cephesi tarafından esir alındığını
bildirdi.
Bir askeri yetkilinin devlet televizyonunda yaptığı açıklamaya göre, söz konusu savaş
uçağı bölgede keşif uçuşu yapmaktaydı.
Muhaliflerin oluşturduğu Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi savaş jetinin
radikal İslamcılar tarafından vurulduğunu belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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