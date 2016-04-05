Suriye savaş uçağı düşürüldü

Suriye ordusuna ait bir savaş uçağının Halep kenti yakınlarında karadan atılan bir

füze

ile vurulduğu bildirildi. Suriye devlet televizyonu kaynaklı habere göre, pilot paraşütle

atlayarak kurtuldu.

Muhalifler, pilotun El Kaide’ye bağlı El Nusra Cephesi tarafından esir alındığını

bildirdi.

Bir askeri yetkilinin devlet televizyonunda yaptığı açıklamaya göre, söz konusu savaş

uçağı bölgede keşif uçuşu yapmaktaydı.

Muhaliflerin oluşturduğu Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi savaş jetinin

radikal İslamcılar tarafından vurulduğunu belirtti.

