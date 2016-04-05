Suriye savaş uçağı düşürüldü

Suriye ordusuna ait bir savaş uçağının Halep kenti yakınlarında karadan atılan bir
füze
ile vurulduğu bildirildi. Suriye devlet televizyonu kaynaklı habere göre, pilot paraşütle
atlayarak kurtuldu.
Muhalifler, pilotun El Kaide’ye bağlı El Nusra Cephesi tarafından esir alındığını
bildirdi.
Bir askeri yetkilinin devlet televizyonunda yaptığı açıklamaya göre, söz konusu savaş
uçağı bölgede keşif uçuşu yapmaktaydı.
Muhaliflerin oluşturduğu Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi savaş jetinin
radikal İslamcılar tarafından vurulduğunu belirtti.