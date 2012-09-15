Suriye özel temsilcisi Şam'da

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye özel temsilcisi El Ahdar El İbrahimi, bugün Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile bir araya geldi.



Suriye’de 18 aydır süren çatışmaları sona erdirmek için BM tarafınan Kofi Annan’ın yerine görevlendirilen el İbrahimi, devlet televizyonun verdiği bilgiye göre Esed ile bir araya geldi.

Cezayir’in eski dışişleri bakanı El İbrahimi, bu ayın başında Suriye esi özel temsilcisi Kofi Annan’ın görevine getirilmişti. Uluslararası insan hakları örgütlerinin, bugüne kadar 27 bin insanın hayatına mal olduğunu belirttiği çatışmaları durdurmakla görevlendirilen El İbrahimi, bu amaçla resmi temaslara Şam’da başladı. El İbrahimi, ilk olarak Devlet Başkanı Esed, ardından Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile görüştü.

Atandığı yeni görevinde ilk kez Şam'a gelen El İbrahimi'nin yaptığı görüşmeler hakkında ayrıntılı bilgi henüz verilmedi.

Annan, Nisan ayında Suriye ordusu ve Esed rejimi karşıtı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasındaki çatışmaları sonlandırmayı amaçlayan ateşkesi sağlamakta başarılı olamamıştı. BM bünyesinde Irak ve Afganistan’da başarılı görevlere imza atan El İbrahimi ise iki hafta önce BBC’ye yaptığı açıklamada, “Suriye görevinin neredeyse imkansız olduğunu’ söylemişti.

Suriye’de ise çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi örgütü, dün yaşanan şiddet olaylarında ülke genelinde 160 kişinin öldüğünü belirtti.



'Suriye çözüm istiyor'



Rusya, İran ve Çin'in desteklediği Esed rejimi, bugüne kadar iki büyük destekçisi Moskova ve Pekin sayesinde üç kez BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarından korunmayı başardı.

Suriye'nin BM elçisi Beşar Cefari, bu ay başında yaptığı açıklamada, "Şam'ın iç karışıklığın önlenmesi için tüm çözüm girişimlerine açık fikirlilikle yaklaşacağını ve El İbrahimi'nin çözüm bulma çabalarına bağlı olduklarını' söylemişti.