Suriye görüşmelerinde ilerleme yok



BM Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura Cenevre'de açıklama yaptı. De Mistura barış müzakerelerinde şu ana dek Suriye yönetimi ile muhalefetin temsilcileri arasında yakınlaşma sağlanamadığını belirtti. Müzakerelere katılan temsilcilerin ülkenin toprak bütünlüğünün korunması konusunda ise hem fikir olduğunu ve federal sisteme karşı olduklarını belirtti.Steffan de Mistura müzakerelerde geçen haftalarda tarafların birbirlerine ağır suçlamalar yöneltmesinin ardından şu an hakim olan havayı 'sürpiz biçimde sakin' diye nitelendirdi. BM temsilcisi yine de bu konuda sevinmek için erken olduğunu belirtti ve 'Bu konuda dikkatli olmalıyız. Çünkü olaylar çok hızlı değişebiliyor' dedi.

BM temsilcisi De Mistura Suriye'de beş yıldır süren iç savaşın sona erdirilmesi için yapılan müzakerelerde, en önemli muhalif gruplarla yapılan görüşmelerin yapıcı geçtiğini söyledi. De Mistura Suudi Arabistan'ın desteklediği muhalif gruplardan Yüksek Müzakere Konseyi'nin ülkedeki siyasi geçiş sürecine dair önerilerini sunduğunu kaydetti.

İnsani yardım uyarısı

BM temsilcisi Suriye'de çatışmaların sürdüğü birçok bölgeye hala insani yardımların ulaştırılamadığını hatırlattı. De Mistura hali hazırda 260 bin Suriyelinin yardımlardan yararlanamadığını, bu insanların büyük bölümünün Suriye rejiminin kuşatması altındaki bölgelerde yaşadığını belirtti. Kuşatma altındaki bölgelerde yaşayan 55 bin insana yardımların ulaştığını söyleyen BM temsilcisi, bu konuda ilerleme sağlanması gerektiğini kaydetti ve 'İnsani yardımlar konusunda ilerleme sağlanmamasının özürü yok' diye konuştu. De Mistura ülkede kısmen ilan edilen ateşkesin şiddetin gerilemesini sağladığını son üç günün sakin geçtiğini belirtti.

Cenevre'deki görüşmelerde geçiş sürecine dair önerilerini dile getiren muhalif gruplardan Yüksek Müzakere Konseyi'nin temsilcisi Bassma Kodmani ise yaptığı açıklamada, BM'nin Suriye'deki altı ay içinde geçiş sürecini ön gören planının bir an önce hayata geçirilmesini istediklerini söyledi. Yüksek Müzakere Konseyi üyelerinden George Sabra ise Kürt grupları ile müttefiklerinin federatif yönetim planını eleştirerek, 'Kabul edilemez, yasal değil' dedi.