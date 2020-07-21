Suriye'de ABD'nin askeri aracı devrildi

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Suriye'nin Haseke kentinde ABD askeri aracı devrildi. Kazada birden fazla askerin yaralandığı öğrenildi.</p>\n<p>Devriye görevi yapan ABD askeri konvoyunda yer alan bir araç devrildi. Kazada yaralanan askerlerin olduğu bildirildi.</p>\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0px;overflow:hidden;text-align:center;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x7v4vkh" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"> </iframe></div>\n</body>\n</html>