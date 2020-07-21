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Dünya

Suriye'de ABD'nin askeri aracı devrildi

21 Temmuz 2020 23:50

Suriye'nin Haseke kentinde ABD askeri aracı devrildi. Kazada birden fazla askerin yaralandığı öğrenildi.

Devriye görevi yapan ABD askeri konvoyunda yer alan bir araç devrildi. Kazada yaralanan askerlerin olduğu bildirildi.

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