'Suratıma döner fırlattı'



Borussia Dortmund'da defans mevkiinde oynayan Kevin Grosskreutz, bir arkadaşıyla gittiği Köln'de 34 yaşındaki bir FC Köln taraftarının sözlü sataşmasıyla karşılaştı.

İddiaya göre Grosskreutz, bunun üzerine elindeki döner sandvici taraftara fırlattı. Taraftar, "gözünde sızlama olduğu" gerekçesiyle karakola giderek şikayette bulundu.

Milli oyuncu, taraftarın iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Kevin Grosskreutz, "Beni sinirlendirince döner sandvici yere attım. Bunu herkesin ortasında yapmamam gerektiğinin farkındayım" dedi. Grosskreutz, "Olayın bu kadar büyütülmüş olmasına şaşırdım" dedi.

Milli oyuncuya refakat eden diğer Borussia Dortmund oyuncusu Julian Schieber, "Kevin kesinlikle herhangi birisini hedef almadı" dedi.

Polis sözcüsü, kasten adam yaralama suçlamasıyla Kevin Grosskreutz hakkında soruşturma açıldığını söyledi.