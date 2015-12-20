Şüpheli cisim uçağı indirdi



Mauritius'un başkenti Port Louis'den Paris'e gitmek üzere havalanan AF463 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçağın tuvaletinde kuşkulu bir cisme rastlandı. Tam olarak ne olduğu bilinemeyen cismin patlayıcı olabileceği kuşkusuyla uçak Kenya'nın Mombasa havalimanına acil iniş yaptı.

Uçakta bulunan 459 yolcu ve 14 kişilik mürettebat acil iniş kapılarından kayarak uçaktan indirildi. Bomba imha ekipleri ve güvenlik birimleri uçakta incelemelerde bulunuyor.

Air France yetkilileri, söz konusu cismin incelendiğini, yerel güvenlik birimleriyle yoğun bir irtibat halinde olduklarını açıkladı.