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Dünya
Deutsche Welle

Şüpheli cisim uçağı indirdi

Air France uçağı, tuvalette bulunan şüpheli bir cisim nedeniyle Kenya'ya acil iniş yaptı. Uçakta arama yapılıyor.

20 Aralık 2015 14:07


Mauritius'un başkenti Port Louis'den Paris'e gitmek üzere havalanan AF463 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçağın tuvaletinde kuşkulu bir cisme rastlandı. Tam olarak ne olduğu bilinemeyen cismin patlayıcı olabileceği kuşkusuyla uçak Kenya'nın Mombasa havalimanına acil iniş yaptı.

Uçakta bulunan 459 yolcu ve 14 kişilik mürettebat acil iniş kapılarından kayarak uçaktan indirildi. Bomba imha ekipleri ve güvenlik birimleri uçakta incelemelerde bulunuyor.

Air France yetkilileri, söz konusu cismin incelendiğini, yerel güvenlik birimleriyle yoğun bir irtibat halinde olduklarını açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Air FranceKenyaPort Louis ParisAF463BoeingKenya MombasaFranceWelle Türkçe DPA/TY/EC

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