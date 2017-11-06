'Superclasico'nun galibi Boca Juniors!

Arjantin Premier Lig'in 8. haftasında oynanan "Superclasico" maçında Boca Juniors, deplasmanda River Plate'i 2-1 mağlup etti. Boca'ya 3 puanı getiren golleri Cardona ve Nandez atarken; ev sahibi River Plate'in tek sayısı Pozio'dan geldi.

Boca'nın galibiyetiyle tamamlanan karşılaşmada ev sahibi River Plate'te Fernandez, karşılaşmanın 38. dakikasında rakibine tehlikeli müdahalesi nedeniyle kırmızı kart gördü. Boca Juniors'ta ise ilk golü atan Cardona, 61. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Boca Juniors, iki takım arasında oynanan 245. derbideki 88. galibiyetini aldı. River'ın 79 defa kazandığı "Superclasico" 78 kez de berabere bitti.

Ligdeki 8 karşılaşmasını da kazanan Boca Juniors, 24 puanla en yakın rakibinin 9 puan önünde liderliğini sürdürdü. 12 puanda kalan River Plate ise 13. sıraya düştü.