T24 LogoT24 Logo
Spor

Süper Lig'in 'süper lideri'

Haftanın en kritik karşılaşmasında Galatasaray, Başakşehir'i mağlup ederek liderliğe yükseldi

15 Nisan 2018 16:42

Spor Toto Süper Lig'de zirveyi en yakından ilgilendiren maçta Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi ve liderliği geri aldı.

Medipol Başakşehir'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynadıkları maça göre başlangıç kadrosunda 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, geçen hafta Gençlerbirliği'ne yenildikleri maçta ilk 11'de görevlendirdiği Maicon Roque ve Selçuk İnan'ı yedeğe çekerken, bu futbolcuların yerine Jason Denayer ve Ryan Donk'u Medipol Başakşehir karşısında sahaya sürdü.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, turuncu-lacivertli takımın geçtiğimiz hafta Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın kadrosunda tek değişikliğe gitti.  Avcı, İrfan Can Kahveci'nin yerine Manuel da Costa'ya ilk 11'de şans verdi. Geçtiğimiz hafta stoperde oynayan Mahmut Tekdemir'i orta sahaya çeken Abdullah Avcı, Arda Turan'a da 10 numara pozisyonunda görev verdi. Manuel da Costa ise Alexandru Epureanu ile birlikte savunmanın göbeğinde maça başladı.

Karşılaşmaya Galatasaray ön alanda baskıyla başladı ve rakibin oyun kurmasını engellemeye çalıştı. Maçın ilk tehlikesini yaratan da sarı kırmızlılar oldu. 4. dakikada Feghouli ile girdiği verkaç sonrası savunmadan seken topu ceza sahasının sağ çaprazında kontrol eden Rodrigues'in şutunda, kaleci Volkan Babacan topu kornere çeldi.

15. dakikadan sonra dengeyi sağlayan Başakşehir Adebayor ile bir fırsat yakaladı ama golü bulamadı. Sarı kırmızılılar kalan bölümde kanatlardan etkili geldi ama son paslarda başarılı olamadılar ve devre arasına 0-0 beraberlikle girildi.

İkinci yarıya Galatasaray iyi başlayan takım oldu. Üst üste ataklar geliştiren sarı kırmızılar, 60. dakikada Mariano'nuın harika golüyle öne geçti. Orata sahadan aldığı topu ceza sahası dışından sol ayağıyla muhteşem bir vuruşla ağlara gönderen Brezilyalı, bu sezonki 2. golüne imza atarak takımını öne geçirdi.

Uzatmanın ilk dakikasında sarı kırmızlıların kullandığı kornerde Adebayor topu kendi kalesine gönderdi ve fark ikiye çıktı.

Karşılaşma da bu skorla 2-0 sona erdi. Böylece Galatasaray, geçen hafta kaybettiği liderliği geri aldı. Konuk takım ise 2. sıraya geriledi. 

 

Stat: Türk Telekom Stadyumu

Galatasaray: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

M.Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Arda, Elia, Adebayor

ETİKETLER

GalatasaraySpor Toto Süper LigBaşakşehir29 haftakritik maçhangi kanaldasaat kaçtaTürk Telekom StadıAslantepeİstanbulmuhtemel 11ler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24