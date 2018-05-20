Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Göztepe-Galatasaray: 0-1

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Bornova

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Bahattin Duran (xx), Mustafa Emre Eyisoy (xx)

GÖZTEPE: Beto (xx) - Tayfur (x), Kosanovic (x), Reis (xx), Leo (xx), Selçuk (xx), Rotman (x) (Dk. 68 Ngando x) , Castro (xx), Gouffran (x), Ghilas (x) (Dk. 51 Ömer x), Demba Ba (x) (Dk. 84 Enes)

GALATASARAY: Muslera (xxx) - Linnes (xxx), Serdar (xxx), Denayer (xxx), Nagatomo (xxx), Fernando (xxx), Donk (xxx), Belhanda (xxx) (Dk. 85 Selçuk), Feghouli (xx) (Dk. 64 Sinan xx), Rodrigues (xxx) (Dk. 89 Yasin), Gomis (xxx)

GOLLER: Dk. 66 (P) Gomis (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Dk. 10 Tayfur (Göztepe), Dk. 74 Rodriguez

Spor Toto Süper Lig\'de 2017-2018 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Ligin son haftasında Bornova Stadı\'nda Göztepe\'ye konuk olan sarı-kırmızılılar 66\'ncı dakikada Gomis\'in golüyle 3 puana uzandı ve 21\'inci kez mutlu sona ulaştı. Hakem Cüneyt Çakır\'ın son düdüğü çalmasıyla Galatasarylı futbolcular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Galatasaray kariyerinde 7\'nci şampiyonluğa ulaşan Fatih Terim, öğrencileriyle ve Bornova Stadı\'na gelen 516 Galatasaraylı taraftarla sevincini paylaştı.

2\'nci dakikada Donk\'un ceza sahası dışından çektiği sert şutta, top farklı bir şekilde üstten oyun alanını terk etti.

11\'inci dakikada Tayfur\'un Rodrigues\'i düşürmesiyle Galatasaray tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Rodrigues\'in kullandığı frikikte meşin yuvarlak az bir farkla auta çıktı.

15\'inci dakikada Selçuk\'n pasıyla buluşan Gouffran, ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Ancak sonuç gelmedi.

20\'nci dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ghilas\'ın sağ kanattan ortasında top Denayer\'den sekti, Selçuk ceza sahası dışından şutunu çekti. Ancak iyi yer tutan Muslera topa hakim oldu.

34\'üncü dakikada Feghouli\'nin sağdan ortaladığı topa Gomis gelişine vurdu, ancak meşin yuvarlak kaleci Beto\'nun kontrolünde dışarı gitti.

36\'ncı dakikada Belhanda\'nın ara pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gomis bekletmeden vurdu. Ancak kaleci Beto gole izin vermedi.

53\'üncü dakikada sol çaprazda topla buluşan Rodriguez iki kişi çalımlayıp şutunu çekti, top üstten auta çıktı.

59\'uncu dakikada Feghouli\'nin kullandığı serbest atışta top farklı şekilde auta gitti, Galatasaray duran top fırsatından sonuç alamadı.

64\'üncü dakikada Ömer\'in pasında Demba Ba ceza sahası dışından topa gelişine vurdu, top direğin üstünden auta çıktı.

65\'inci dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Kosanovic\'in Gomis\'i düşürmesiyle hakem Cüneyt Çakır tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi.

66\'ncı dakikada penaltı atışını kullanan Gomis topu filelere gönderdi: 0-1.

83\'üncü dakikada sağ kanattan Galatasaray kalesine yüklenen Göztepe\'de Ömer\'in ortaladığı topa kaleci Muslera, Demba Ba\'dan önce topa hakim oldu.

Maç, Galatasaray\'ın 1-0\'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

(FOTOĞRAFLI)



