Süper Lig'de 'sambacı' rüzgârı

Brezilya'dan 26 oyuncunun yer aldığı Spor Toto Süper Lig'de, Adanaspor 7 Brezilyalı futbolcuyla bu kategoride ilk sırada bulunuyor. Beşiktaş ve Antalyaspor 4, Fenerbahçe 3, Medipol Başakşehir 2, Akhisar Belediyespor, Kasımpaşa, Gaziantepspor, Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor ise birer Brezilyalıyla yoluna devam ediyor.

İlk sırada yer alan Brezilya'yı,13 futbolcuyla Kamerun takip ediyor. Kamerunlu futbolcular, Brezilyalıların yarısı kadar olsa da 11 farklı takımda oynamaları nedeniyle bu alanda ilk sırada bulunuyor.



Milliyet'in haberine göre; Antalyaspor 3 isimle en fazla Kamerunlu oyuncuyu bünyesine katan takım konumunda yer alıyor.

Kamerunlu futbolcuları, 10 isimle Nijeryalılar ve Senegalliler izlerken, 9 Portekizli, sekizer Hollandalı, Bosna Hersekli ve Çek oyuncu takımların kadrosunda kendilerine yer buluyor.

Avrupalı futbolcular ağırlıkta

Ligde bu sezon forma giyen 212 yabancı futbolcudan 104'ünün Avrupa kıtasından olması dikkati çekiyor.

Portekiz, Hollanda, Bosna Hersek ve Çek Cumhuriyeti başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden gelen futbolcular, Spor Toto Süper Lig'de kendini gösteriyor.

Avrupa kıtasından 104 futbolcunun yer aldığı ligde, 67 Afrikalı, 33 Güney Amerikalı, 5 Asyalı ve 3 Kuzey Amerikalı oyuncu lige renk katıyor.

Coğrafi olarak en fazla nüfusa sahip Asya kıtasından, Trabzonspor'da Güney Koreli Hyun-Jun Suk ve Azerbaycanlı Ramil Sheydaev, Aytemiz Alanyaspor'da İranlı Sajjad Shahbazzadeh, Çaykur Rizespor'da ise Iraklı Ali Faez Atiyah ve Dhurgam İsmail olmak üzere sadece 5 futbolcu ligde yer alıyor.

Kuzey Amerika kıtasından, Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson'ın yanı sıra, Trabzonspor'un Kosta Rikalı kalecisi Esteban Alvarado ve Aytemiz Alanyaspor'un Haitili oyuncusu Wilde-Donald Guerrier bulunuyor. Ayrıca Guerrier, Süper Lig'de oynayan ilk Haitili futbolcu olma özelliğini de taşıyor.

Okyanusya kıtasından ise bu sezon Süper Lig'de hiçbir futbolcu oynamıyor.

18 kulüpten sadece 4'ü kontenjanın tamamını kullanıyor

Spor Toto Süper Lig'de yer alan 18 kulüpten sadece Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor ve Osmanlıspor 14 yabancı futbolcu kontenjanının tamamını kullanıyor.

Bursaspor en yerli kulüp

Hamza Hamzaoğlu teknik direktörlüğünde sezona devam eden Bursaspor, 14 yabancı futbolcu hakkına rağmen kadrosunda sadece 8 oyuncuya yer veriyor.

Yeşil-beyazlı takımda ikişer Çek ve Senegalli, birer Arjantinli, Şilili, Venezuelalı ve Hollandalı futbolcu bulunuyor.

Kayserispor ve Akhisar Belediyespor ise 9 oyuncuyla Bursaspor'un ardından en az yabancıya sahip takımlar olarak göze çarpıyor.

3 büyük kulüpte en fazla yabancı Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta

UEFA'dan bu sezon için transfer kısıtlamasına maruz kalan takımlardan Fenerbahçe ve Beşiktaş, 13'er yabancıyla yoluna devam ediyor.

Bir diğer büyük kulüp Galatasaray ise 12 yabancı futbolcuya kadrosunda yer veriyor.

Fenerbahçe'de, üçer Brezilyalı ve Hollandalı, 2 Slovak, birer Danimarkalı, Senegalli, Rus, Nijeryalı ve Faslı futbolcu forma giyiyor.