Süper Lig'de ilk iki haftanın programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun ilk 2 hafta maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk 2 hafta müsabakalarının programı şöyle:
19 Ağustos Cuma
21.45 Adanaspor-Bursaspor (5 Ocak Fatih Terim)
20 Ağustos Cumartesi
19.30 Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor (Çaykur Didi)
19.30 Trabzonspor-Kasımpaşa (Hüseyin Avni Aker)
21.45 Beşiktaş-Alanyaspor (Vodafone Arena)
21 Ağustos Pazar
19.30 Gençlerbirliği-Gaziantepspor (Ankara 19 Mayıs)
19.30 Kayserispor-Akhisar Belediyespor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.45 Antalyaspor-Osmanlıspor (Antalya)
21.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)
22 Ağustos Pazartesi
21.45 Galatasaray-Kardemir Karabükspor (Türk Telekom Arena)
2. haftanın programı
26 Ağustos Cuma
21.45 Alanyaspor-Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)
21.45 Atiker Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediyesi)
27 Ağustos Cumartesi
19.30 Kasımpaşa-Adanaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
21.45 Gaziantepspor-Trabzonspor (Kamil Ocak)
21.45 Akhisar Belediyespor-Galatasaray (Manisa 19 Mayıs)
28 Ağustos Pazar
19.30 Kardemir Karabükspor-Çaykur Rizespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
19.30 Bursaspor-Medipol Başakşehir (Bursa Büyükşehir Belediyesi)
21.45 Osmanlıspor-Gençlerbirliği (Osmanlı)
21.45 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker)