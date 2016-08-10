Süper Lig'de ilk iki haftanın programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun ilk 2 hafta maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk 2 hafta müsabakalarının programı şöyle:



19 Ağustos Cuma

21.45 Adanaspor-Bursaspor (5 Ocak Fatih Terim)

20 Ağustos Cumartesi

19.30 Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor (Çaykur Didi)

19.30 Trabzonspor-Kasımpaşa (Hüseyin Avni Aker)

21.45 Beşiktaş-Alanyaspor (Vodafone Arena)

21 Ağustos Pazar

19.30 Gençlerbirliği-Gaziantepspor (Ankara 19 Mayıs)

19.30 Kayserispor-Akhisar Belediyespor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Antalyaspor-Osmanlıspor (Antalya)

21.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

22 Ağustos Pazartesi

21.45 Galatasaray-Kardemir Karabükspor (Türk Telekom Arena)

2. haftanın programı

26 Ağustos Cuma

21.45 Alanyaspor-Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

21.45 Atiker Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediyesi)

27 Ağustos Cumartesi

19.30 Kasımpaşa-Adanaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.45 Gaziantepspor-Trabzonspor (Kamil Ocak)

21.45 Akhisar Belediyespor-Galatasaray (Manisa 19 Mayıs)

28 Ağustos Pazar

19.30 Kardemir Karabükspor-Çaykur Rizespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.30 Bursaspor-Medipol Başakşehir (Bursa Büyükşehir Belediyesi)

21.45 Osmanlıspor-Gençlerbirliği (Osmanlı)

21.45 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker)