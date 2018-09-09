Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu

TFF, Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının fikstürünü açıkladı.



Açıklanan fikstüre göre ligin 6. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 24 Eylül Pazartesi saat 21.00'de oynanacak. Ligin 11. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ise 2 Kasım Cuma günü saat 21.00'de oynanacak.



13. haftadaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 25 Kasım Pazar saat 19:00'da, 14. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi ise 2 Aralık Pazar saat 20:00'de oynanacak. 16. haftada oynanacak ilk yarının son dev randevusunda ise Beşiktaş, 16 Aralık Pazar saat 19:00'da Trabzonspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de 5. haftanın programı şöyle:

14 Eylül Cuma

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa

15 Eylül Cumartesi

17:00 MKE Ankaragücü- Akhisarspor

20:00 Göztepe- Kayserispor

20:00 Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor

16 Eylül Pazar

17.00 Demir Grup Sivasspor - BB Erzurumspor

17:00 Medipol Başakşehir - Antalyaspor

20:00 Çaykur Rizespor - Bursaspor

20:00 Atiker Konyaspor - Fenerbahçe

17 Eylül Pazartesi

20:00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor

