Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta programı açıklandı.
Süper Lig'de 9. haftanın maç programı şöyle
28 Ekim Cuma
20.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Ankara 19 Mayıs)
29 Ekim Cumartesi
13.30 Gaziantepspor-Osmanlıspor (Kamil Ocak)
16.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Adanaspor-Galatasaray (5 Ocak Fatih Terim)
30 Ekim Pazar
13.30 Başakşehir-Akhisar Belediyespor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Hüseyin Avni Aker)
19.00 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor (Ülker)
31 Ekim Pazartesi
20.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Kayserispor-Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)