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Spor

Süper Lig'de 9. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'in açılış maçında 28 Ekim Cuma günü Gençlerbirliği ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek

27 Ekim 2016 13:59

Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta programı açıklandı.

Süper Lig'de 9. haftanın maç programı şöyle

28 Ekim Cuma

20.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Ankara 19 Mayıs)

29 Ekim Cumartesi

13.30 Gaziantepspor-Osmanlıspor (Kamil Ocak)
16.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Adanaspor-Galatasaray (5 Ocak Fatih Terim)

30 Ekim Pazar

13.30 Başakşehir-Akhisar Belediyespor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Hüseyin Avni Aker)
19.00 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor (Ülker)

31 Ekim Pazartesi

20.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Kayserispor-Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

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