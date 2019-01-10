Süper Lig'de 3 haftalık maç programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 18, 19 ve 20. haftalarda oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3 haftalık maç programı şöyle:

18. Hafta

18 Ocak Cuma:

20.30 Akhisarspor-Beşiktaş (Spor Toto Akhisar)

19 Ocak Cumartesi:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

16.00 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya)

19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)

20 Ocak Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atiker Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)

21 Ocak Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Fenerbahçe (Bursa Büyükşehir Belediye)

20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19. Hafta

25 Ocak Cuma:

20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)

26 Ocak Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Akhisarspor (Çaykur Didi)

16.00 Kayserispor-Bursaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Göztepe-Galatasaray (Bornova)

27 Ocak Pazar:

16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)

28 Ocak Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

20.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Stat belli değil)

20.00 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor (Ülker)

20. Hafta

1 Şubat Cuma:

20.30 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

2 Şubat Cumartesi:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Kayserispor (Yeni Malatya)

16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

3 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Akhisarspor-Medipol Başakşehir (Spor Toto Akhisar)

19.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

4 Şubat Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)