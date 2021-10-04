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Spor

Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

04 Ekim 2021 14:21

Süper Lig'de 8. hafta maçları geride kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un puan kaybetmediği hafta sonrası şampiyonluk oranları güncellendi. 

Süper Lig'de 8. hafta maçları sonrasında iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın oranları geçen haftaki gibi eşit şekilde ilerliyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oranı 2.75 olarak belirlendi. Trabzonspor 3.80, Galatasaray ise 4.60 olarak güncellendi.

Süper Lig şampiyonluk oranları

Beşiktaş 2.75

Fenerbahçe 2.75

Trabzonspor 3.80

Galatasaray 4.60

Süper Lig şampiyonluk oranları (Geçen hafta)

Beşiktaş: 2.85

Fenerbahçe: 2.85

Trabzonspor: 3.70

Galatasaray: 4.30

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