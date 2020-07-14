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Spor

Süper Lig'in 33. haftasının maç programı değişti

14 Temmuz 2020 19:29

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların gün ve saatlerinde değişiklik yaptı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 18 Temmuz Cumartesi günü 2, 19 Temmuz Pazar günü de 7 karşılaşma oynanacak. Alınan karara göre tüm karşılaşmalar saat 21.00'de başlayacak.

Ligde 33. haftanın programı şöyle:

18 TEMMUZ CUMARTESİ

21.00 Galatasaray - Göztepe
21.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa

19 TEMMUZ PAZAR

21.00 Trabzonspor - Konyaspor
21.00 Başakşehir - Kayserispor
21.00 Alanyaspor - Denizlispor
21.00 Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor
21.00 Ankaragücü - Antalyaspor
21.00 Sivasspor - Gençlerbirliği
21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe.

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