Süper Lig'in 33. haftasının maç programı değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların gün ve saatlerinde değişiklik yaptı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre 18 Temmuz Cumartesi günü 2, 19 Temmuz Pazar günü de 7 karşılaşma oynanacak. Alınan karara göre tüm karşılaşmalar saat 21.00'de başlayacak.
Ligde 33. haftanın programı şöyle:
18 TEMMUZ CUMARTESİ
21.00 Galatasaray - Göztepe
21.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa
19 TEMMUZ PAZAR
21.00 Trabzonspor - Konyaspor
21.00 Başakşehir - Kayserispor
21.00 Alanyaspor - Denizlispor
21.00 Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor
21.00 Ankaragücü - Antalyaspor
21.00 Sivasspor - Gençlerbirliği
21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe.