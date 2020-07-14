Süper Lig'in 33. haftasının maç programı değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların gün ve saatlerinde değişiklik yaptı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 18 Temmuz Cumartesi günü 2, 19 Temmuz Pazar günü de 7 karşılaşma oynanacak. Alınan karara göre tüm karşılaşmalar saat 21.00'de başlayacak.

Ligde 33. haftanın programı şöyle:

18 TEMMUZ CUMARTESİ

21.00 Galatasaray - Göztepe

21.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa

19 TEMMUZ PAZAR

21.00 Trabzonspor - Konyaspor

21.00 Başakşehir - Kayserispor

21.00 Alanyaspor - Denizlispor

21.00 Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor

21.00 Ankaragücü - Antalyaspor

21.00 Sivasspor - Gençlerbirliği

21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe.