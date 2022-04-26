Süper Lig'de Jackson Muleka rüzgârı

Süper Lig’in 17. haftasında son sırada olan Kasımpaşa, teknik direktör Sami Uğurlu ile anlaştıktan sonra çıkışa geçti. Bu çıkışta kulübün CEO’su Serkan Reçber’in hamlelerinin büyük katkısı oldu. Takımın başına Uğurlu’yu getiren Reçber, bir de Belçika’dan Jackson Muleka’yı kiraladı.

Sami Uğurlu yönetiminde çıktığı 17 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alan Kasımpaşa, 34. hafta itibarıyla 47 puanla 11. sıraya kadar yükselmeyi başardı.

Kasımpaşa CEO’su Serkan Reçber’in 2019 yılında TV’de yorumculuk yaptığı dönemde adını söylediği ve Türk takımlarının transfer etmesi gerektiğini vurguladığı Jackson Muleka, devre arasında İstanbul ekibine kiralandı.

Belçika ekibi Standard Liege’den 3 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı 22 yaşındaki forvet, Kasımpaşa formasıyla Süper Lig’de 10 maça çıktı. Bu maçlarda 11 gol atıp 3 asist yapan Muleka, son olarak Beşiktaş’a 2 gol attı.

Gol krallığında takım arkadaşı Umut Bozok ve Hataysporlu El Kaabi’nin 15 golüne yaklaşan Muleka, son 4 hafta öncesi gol krallığı için de iddialı konuma geldi.

Jackson Muleka’nın karnesi:

Alanyaspor (1 gol/1 asist)

Fenerbahçe (1 gol)

Göztepe (2 gol/1asist)

Malatyaspor (1 gol)

Gaziantep (1 gol)

Karagümrük (1 gol)

Adana Demirspor (2 gol/1asist)

Beşiktaş (2 gol)

"Kalmasını isterim"

Takımın golcü oyuncusu Muleka’nın takımda kalmasını isteyeceklerini söyleyen Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, “Muleka’nın satın alma opsiyonu olduğunu biliyorum. Kesinlikle kalmasını isteriz. Bizim için önemli bir isim. Bizimle devam ederse çok ciddi bir artı olacaktır. Ancak tek başına Muleka olarak değerlendirmemek lazım bizim takımımızı. Muleka’yı belki sezon başında başka takımda görseniz, değeri bu kadar ortaya çıkmayabilirdi. Muleka gelmeden önce 6 maçta 1 beraberlik ve 5 galibiyet almıştı bu takım” ifadelerini kullandı.