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Spor

Süper Lig'de haftanın programı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 21 Kasım'da oynanacak

19 Kasım 2021 09:07

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta maçları 20 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin de oynanacağı haftanın maçları şu şekilde...

20 Kasım Cumartesi

13.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)

16.00 GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çotanak)

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)

21 Kasım Pazar

13.30 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Altay-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Nef)

22 Kasım Pazartesi

20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Medical Park)

20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe (Kadir Has)

 

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