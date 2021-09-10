Süper Lig'de haftanın programı

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 4. hafta, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2. hafta maçları maçları oynanacak.

Süper Lig'de 4. hafta 11 Eylül Cumartesi günü oynanacak 4 maçla başlayacak.

TFF 1. Lig'de ise haftanın ilk müsabakasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u ağırlayacak. İstanbul'da saat 16.30'da başlayacak mücadele Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig programı

11 Eylül Cumartesi

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Altay (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)

12 Eylül Pazar

17.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)

17.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)

20.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

13 Eylül Pazartesi

20.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)

20.00 Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Okulları)

TFF 1. Lig programı

11 Eylül Cumartesi

16.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

17.00 Eyüpspor-Denizlispor (Eyüp)

20.00 Manisa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Spor Toto Akhisar)

20.00 Adanaspor-Menemenspor (Yeni Adana)

12 Eylül Pazar

17.00 Beypiliç Boluspor-Kocaelispor (Bolu Atatürk)

17.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)

20.00 Altınordu-Bursaspor (Aziz Kocaoğlu)

20.00 Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)

13 Eylül Pazartesi

20.00 Balıkesirspor-Tuzlaspor (Balıkesir Atatürk).