Süper Lig'de Altay rüzgârı esiyor

Süper Lig'de evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı Kappel ve Bamba'nın golleriyle 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Altay, 18 yıl sonra yer aldığı ligde ses getirmeye devam ediyor.

Göztepe ve Çaykur Rizespor'un (D) ardından Beşiktaş'ı devirerek üst üste 3'üncü galibiyetini alan İzmir temsilcisi, 7 maçta 5 galibiyet, 2 yenilgi ile 15 puana ulaştı.

Altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği Altay'ı geçen sezon Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mustafa Denizli, takımın Süper Lig'de gösterdiği performansla bir kez daha gönüllerde taht kurdu.

Beşiktaş'ı 23 yıl sonra mağlup etti

Altay, 18 yıl sonra karşı karşıya geldiği Beşiktaş'ı 23 yıl sonra mağlup etmeyi başardı. Altay, bu maç önce Beşiktaş karşısındaki son galibiyetini 21 Şubat 1998'de deplasmanda 1-0'lık skorla almıştı. İzmir ekibinin golünü 60'ıncı dakikada İbrahim Bohari kaydetmişti.



Altay o sezonu 47 puanla 7'nci sırada, Beşiktaş ise 48 puanla 6'ncı basamakta tamamladı. Altay, Süper Lig'de 83'üncü kez rakip olduğu Beşiktaş'ı 16'ncı kez yendi. Beşiktaş 42 galibiyette kaldı. Altay aynı zamanda 23 yıl sonra Süper Lig'de üst üste 3 galibiyet aldı.

Kappel ve Bamba'nın katkıları büyük

Altay'ın Hollandalı sağ kanat oyuncusu Leandro Kappel ve Fildişi Sahilli santrforu Karamoko Bamba, Beşiktaş galibiyetinin mimarları oldu. İzmir ekibi 1-0 geriye düştükten sonra sahneye çıkan ikiliden Kappel ve Bamba 1'er gol atıp, birbirlerine 1'er asist yaptı. Kappel, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'deki 2'nci golüne imza atarken, Bamba ise 4 gole ulaştı. (DHA)