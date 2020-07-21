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Spor

Süper Lig'de 34. hafta programı belli oldu

21 Temmuz 2020 13:11

Süper Lig'de son haftanın programı açıklandı. Şampiyon Medipol Başakşehir pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Kümede kalma yarışındaki tüm maçlar ise Cumartesi günü oynanacak.

Haftanın açılış maçında cuma günü Antalyaspor – Galatasaray karşılaşacak. Cumartesi günü ise 7 karşılaşma oynanacak.

Süper Lig’de son haftanın programı şöyle:

24 Temmuz Cuma

21.00 Fraport TAV Antalyaspor – Galatasaray

25 Temmuz Cumartesi

21.00 Y. Denizlispor – MKE Ankaragücü

21.00 Yeni Malatyaspor – Gaziantep FK

21.00 Fenerbahçe – Çaykur Rizespor

21.00 Göztepe – DG Sivasspor

21.00 Gençlerbirliği – Beşiktaş

21.00 Hes Kablo Kayserispor – Trabzonspor

21.00 İH Konyaspor – Aytemiz Alanyaspor

26 Temmuz Pazar

17.00 Kasımpaşa – Medipol Başakşehir

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