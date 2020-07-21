Süper Lig'de 34. hafta programı belli oldu

Süper Lig'de son haftanın programı açıklandı. Şampiyon Medipol Başakşehir pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Kümede kalma yarışındaki tüm maçlar ise Cumartesi günü oynanacak.

Haftanın açılış maçında cuma günü Antalyaspor – Galatasaray karşılaşacak. Cumartesi günü ise 7 karşılaşma oynanacak. Süper Lig’de son haftanın programı şöyle: 24 Temmuz Cuma 21.00 Fraport TAV Antalyaspor – Galatasaray 25 Temmuz Cumartesi 21.00 Y. Denizlispor – MKE Ankaragücü 21.00 Yeni Malatyaspor – Gaziantep FK 21.00 Fenerbahçe – Çaykur Rizespor 21.00 Göztepe – DG Sivasspor 21.00 Gençlerbirliği – Beşiktaş 21.00 Hes Kablo Kayserispor – Trabzonspor 21.00 İH Konyaspor – Aytemiz Alanyaspor 26 Temmuz Pazar 17.00 Kasımpaşa – Medipol Başakşehir