Süper Lig'de 23. haftanın programı

Süper Lig'de 23. hafta DG Sivasspor ile A.Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.



Bu hafta zirveyi yakından ilgilendiren 2 maç daha oynanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Beşiktaş da lider Trabzonspor'u ağırlayacak.

23. haftanın programı şöyle

21 Ocak Cuma



20.00 DG Sivasspor - A.Alanyaspor: Zorbay Küçük

22 Şubat Cumartesi



14.00 Kayserispor - Konyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Göztepe - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

20.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Fırat Aydınus

23 Şubat Pazar



13.30 Yeni Malatyaspor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Halil Umut Meler

24 Şubat Pazartesi



20.00 Çaykur Rizespor - M.Başakşehir: Cüneyt Çakır

20.00 Kasımpaşa - Denizlispor: Atilla Karaoğlan