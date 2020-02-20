Süper Lig'de 23. haftanın programı

Süper Lig'de 23. hafta DG Sivasspor ile A.Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.
Bu hafta zirveyi yakından ilgilendiren 2 maç daha oynanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Beşiktaş da lider Trabzonspor'u ağırlayacak.
23. haftanın programı şöyle
21 Ocak Cuma
20.00 DG Sivasspor - A.Alanyaspor: Zorbay Küçük
22 Şubat Cumartesi
14.00 Kayserispor - Konyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Göztepe - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa
20.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Fırat Aydınus
23 Şubat Pazar
13.30 Yeni Malatyaspor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Halil Umut Meler
24 Şubat Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor - M.Başakşehir: Cüneyt Çakır
20.00 Kasımpaşa - Denizlispor: Atilla Karaoğlan