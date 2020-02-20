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Spor

Süper Lig'de 23. haftanın programı

23. haftada Fenerbahçe-Galatasaray ve Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmaları oynanacak

20 Şubat 2020 10:26

Süper Lig'de 23. hafta DG Sivasspor ile A.Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

Bu hafta zirveyi yakından ilgilendiren 2 maç daha oynanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Beşiktaş da lider Trabzonspor'u ağırlayacak.

23. haftanın programı şöyle

21 Ocak Cuma 

20.00 DG Sivasspor - A.Alanyaspor: Zorbay Küçük

22 Şubat Cumartesi

14.00 Kayserispor - Konyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Göztepe - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa
20.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Fırat Aydınus

23 Şubat Pazar

13.30 Yeni Malatyaspor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Halil Umut Meler

24 Şubat Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor - M.Başakşehir: Cüneyt Çakır
20.00 Kasımpaşa - Denizlispor: Atilla Karaoğlan

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