Süper Lig'de 22. haftanın programı

Süper Lig'in 22. haftası 14 Şubat Cuma günü oynanacak Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşması ile başlayacak.



Süper Lig'de 22. hafta heyecanı 14, 15, 16 ve 17 Şubat'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında M.Başakşehir, Beşiktaş'ı konuk edecek.



Lider Sivasspor, ikinci sırada bulunan Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Ankara'da Ankaragücü ile mücadele edecekken, Galatasaray ise sahasında Yeni Malatyaspor ile oynayacak.

Süper Lig'de haftanın programı şöyle

14 Şubat Cuma

20.00 M.Başakşehir - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

15 Şubat Cumartesi



14.00 Y. Denizlispor - HK Kayserispor: Özgür Yankaya

17.00 İH Konyaspor - Göztepe: Ali Şansalan

20.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

16 Şubat Pazar



13.30 A. Alanyaspor - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

16.00 Trabzonspor - DG Sivasspor: Cüneyt Çakır

19.00 Galatasaray - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

17 Şubat Pazartesi



20.00 FT Antalyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık (İHA)