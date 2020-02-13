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Spor

Süper Lig'de 22. haftanın programı

Lider Sivasspor ve ikinci sıradaki Trabzonspor 16 Şubat Pazar günü karşı karşıya gelecek

13 Şubat 2020 12:12

Süper Lig'in 22. haftası 14 Şubat Cuma günü oynanacak Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşması ile başlayacak.

Süper Lig'de 22. hafta heyecanı 14, 15, 16 ve 17 Şubat'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında M.Başakşehir, Beşiktaş'ı konuk edecek.

Lider Sivasspor, ikinci sırada bulunan Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Ankara'da Ankaragücü ile mücadele edecekken, Galatasaray ise sahasında Yeni Malatyaspor ile oynayacak.

Süper Lig'de haftanın programı şöyle

14 Şubat Cuma

20.00 M.Başakşehir - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

15 Şubat Cumartesi

14.00 Y. Denizlispor - HK Kayserispor: Özgür Yankaya
17.00 İH Konyaspor - Göztepe: Ali Şansalan
20.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

16 Şubat Pazar

13.30 A. Alanyaspor - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
16.00 Trabzonspor - DG Sivasspor: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

17 Şubat Pazartesi

20.00 FT Antalyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık (İHA)

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