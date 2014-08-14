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Spor
Deutsche Welle

Süper Kupa Borussia Dortmund’un

Almanya Süper Kupası, Almanya Birinci Ligi (Bundesliga) Şampiyonu ve Almanya Kupası'nın sahibi Bayern Münih’i 2:0’lık skorla geçen Borussia Dortmund’un oldu.

14 Ağustos 2014 00:55


Dortmund'daki Siganl Iduna Park Stadı'nda oynanan ve 80 bin seyircinin izlediği karşılaşmayı Borussia Dortmund, Henrikh Mkhitaryan ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın golleriyle 2-0 kazandı ve 2 yıl üst üste kupayı müzesine götürmeyi başardı. Karşılaşmaya iyi başlayan Borussia Dortmund ilk yarıda birçok gol pozisyonu buldu. Maçın 23. dakikasında Ermeni oyuncu Mkhitaryan, ceza sahasında önünde bulduğu topu kaleye göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-siyahlı ekibin 1-0 üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci yarının başında Bayern Münihli oyuncu Robert Lewandowski, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendirmedi. 62. dakikada Borussia Dortmund'un sağ taraftan geliştirdiği atakta, Lukasz Piszcek'in yaptığı ortada ceza sahasında bulunan Aubameyang, kafayla topu ağlara gönderdi. Bu golden sonra çok sayıda pozisyon yakalayan ev sahibi Borussia Dortmund, Almanya'da yılın oyuncusu seçilen Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer'i geçemedi. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Borussia Dortmund sezonun ilk kupasını aldı.

Borussia Dortmund, toplamda 5. kez Süper Kupa'nın sahibi oldu. Almanya'da geçen sezon Borussia Dortmund'da forma giyen ve Bayern Münih'e transfer olan Robert Lewandowski, ilk kez eski takımına karşı mücadele etti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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