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Yaşam

'Süper Dünya' bulundu!

Bilim insanları, 'Süper Dünya' adı verdikleri yeni bir gezegenin varlığını ispatladı.

22 Şubat 2012 14:43

 

T24 - Gökbilimciler, yoğun, buharlı atmosferi olan yeni bir gezegen türünün varlığını ispatladı.

Hubble teleskobu ile yapılan gözlemler, "Süper Dünya" adı verilen gezegenin kütlesinin büyük bir kısmının sudan oluştuğunu belirledi.

CNNTürk'te yer alan habere göre; Harvard Üniversitesi Astrofizik Bölümü'nden Zachory Berta, ilk kez 2009 yılında keşfedilen "GJ 1214b"nin bilinen hiçbir gezegene benzemediğini söyledi.

Çapı Dünya'nınkinin 2,7 katı büyüklüğünde olan gezegen, 2 milyon kilometre uzaklıktaki kırmızı cüce bir yıldızın yörüngesinde yer alıyor.

Gezegendeki sıcaklığın 200 dereceden fazla olduğu sanılıyor.

Yapılan ölçümler, GJ 1214b'nin Dünya'dan daha fazla suya sahip olduğunu gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek ısı derecesi ve basıncın gezegende "Sıcak buz" ya da "Süper akışkan su" gibi egzotik maddelerin bulunabileceğine işaret ettiğini belirtti.

GJ 1214b ile ilgili bulgular, "Astrophysical Journal" adlı dergide yayımlanacak.

 

 

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