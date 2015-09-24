Süper Ay tutulması heyecanı



Süper Ay ve Ay tutulması, Avrupa'dan Güney Amerika'ya Dünya'nın birçok yerinden izlenebilecek.

Güneş, Ay ve Dünya'nın hemen hemen aynı doğrultuda sıralanması tam Ay tutulmasına yol açıyor. Bu sırada Dünya, Ay ile Güneş'in arasına giriyor, Ay ise Dünya'nın gölgesinde kalıyor.

Ay tutulması anında Ay ile Dünya arasındaki mesafe 356 bin 880 kilometreye kadar iniyor. Bu "yakınlaşma", yerkabuğunda gerilim ve gel-git kabartılarına yol açabilecek.

Dünya'nın yörüngesine en yakın olduğu anda Ay, çok daha parlak ve büyük görünecek. Ay'ın yüzeyine güneş ışıkları kenarlardan vurup yansıyarak Dünya atmosferi içinden geçecek. Bu, Ay'ın kızılımsı bir renge bürünmesine neden olacak. "Kanlı Ay" diye tanımlanan fenomen ortaya çıkacak.