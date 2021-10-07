Sunucu Murat Başoğlu, ölümden döndü

Yeğeni ile 'uygunsuz ilişki' yaşadığı iddiasıyla 'hayasızca davranışta bulunmak' suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat eden sunucu Murat Başoğlu, aort damarının büyümesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Sunucu Murat Başoğlu’nun yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı Bodrum’da öpüşürken görüntülenmesinin ardından uzun süredir ekranlarda görünmüyordu.

Snob Magazin'in haberine göre; Murat Başoğlu'nun sağlık problemleri yaşadığı ortaya çıktı. 53 yaşındaki Başoğlu, 20 Eylül 2021'de hastaneye kaldırıldı.

Acile başvuran Başoğlu'nun çekilen kalp tomografisinde aort damarının 5.7 cm'ye kadar büyüdüğü ve riskli boyuta geldiği ortaya çıktı.

Sağlık durumu hakkında açıklama yapan ünlü oyuncu ve sunucu, "23 Eylül'de ameliyata alındım. 6 saat süren açık kalp ameliyatı sonrasında aort ve aort kapakçıklarım değişti. 24 saat yoğun bakımda, 17 saat entübe olarak kaldım. Daha sonra normal odaya çıkabildim. Bu operasyon İzmir'de gerçekleşti. Doktorlarımıza ve beni yalnız bırakmayan dostlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



